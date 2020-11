Officiel, Robin Lopez signe à Washington pour 1 an et 9,2 millions : on connait une mascotte qui doit trembler de tout son être

Parmi les petites signatures de complément qui ne mangent pas de pain mais qui font du bien par où elles passent ? On demande celle de Robin Lopez. Le juju de Brook débarque ainsi pour mettre des pains aux adversaires, faire marrer le public et laisser les copains shooter, que demande le peuple.

Le bordel ambiant des derniers jours à Milwaukee n’avait pas spécialement changé la donne : Robin Lopez n’était pas la priorité absolue du staff des Bucks pour la saison prochaine. Pas d’info concernant une éventuelle offre dans le Wisconsin, et c’est bel et bien dans la capitale que RoLo poursuivra son tour des rings après ceux de Phoenix, New Orleans, Portland, Chicago, New York et donc Milwaukee. Une septième franchise en carrière pour l’un des joueurs les plus appréciés du circuit, véritable col bleu et ambianceur à ses heures perdues, sauf quand Serge Ibaka croise sa route bien sûr.

League source: Robin Lopez has agreed to terms with the Washington Wizards. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) November 21, 2020

Une signature intelligente de la part des Wizards, déjà tout heureux d’avoir vu tomber Deni Avdija jusqu’au pick 9 à la Draft, et un renfort qui vient sécuriser un peu une raquette qui prenait l’eau comme une tente bon marché sur un sol en pente la saison dernière. Du hustle, le sens du sacrifice, un mec qui ne fait pas de vagues à part capillairement parlant et quand il tabasse des mascottes, et sans se ruiner en plus, on appelle ça une belle opération.

Une signature maligne, qui ne révolutionnera pas la NBA mais qui, au pire, ne mettra pas le foutoir dans les finances ou dans le vestiaire des Wizards. Petit achat malin comme on dit, un peu quand vous rentrez de GiFi avec un lot de balais à chiotte payés 3,50 euros, et on ne dit pas ça à cause de sa coupe de cheveux.