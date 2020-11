Air Jordan 3 Black Lakers : on sait déjà avec quel maillot les faire matcher

Sûrement envieux du succès de la tunique Black Mamba des Lakers portée en hommage à Kobe Bryant durant les derniers Playoffs, Jordan Brand a décidé de sortir une paire qui fitera parfaitement avec ce maillot. Les Air Jordan 3 Black Lakers sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Jamais à court d’idées lorsqu’il s’agit de remettre un ancien modèle au goût du jour, les designers de chez JB n’ont pas pu résister à la tentation. Avec la sortie de ces Air Jordan 3 Black Lakers, la firme veut clairement surfer sur la vague de hype qui encadre la franchise la plus titrée de l’histoire de la NBA (ex-aequo avec les Celtics) depuis l’obtention du trophée Larry O’Brien il y a un peu plus d’un mois. Si vous avez maté les Gens du Lac au cours des derniers Playoffs, leur ensemble noir vous a sûrement tapé dans l’oeil. La référence au Black Mamba est belle et la victoire en son hommage l’est encore plus. Et c’est probablement aussi pour aller dans ce sens que la Air Jordan 3 Black Lakers sort dans les backs aujourd’hui. En plus du motif elephant et du noir qui prédomine sur l’empeigne, la midsole et le Jumpman sur la languette sont mauves, comme la couleur secondaire du logo des Lakers. Si vous aimez la paire, préparez-vous parce que les stocks risquent de disparaître assez vite.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 3 Retro OG Black Cement, avec un peu moins de rouge et un peu plus de mauve. Procurez-vous les deux pour jouer au jeu des 7 différences.

les Air Jordan 3 Retro OG Black Cement, avec un peu moins de rouge et un peu plus de mauve. Procurez-vous les deux pour jouer au jeu des 7 différences. On les imagine déjà à ses pieds : pas un joueur des Clippers de préférence.

pas un joueur des Clippers de préférence. L’occasion parfaite pour les porter : le 24/08, même si ça fait un peu loin maintenant.

le 24/08, même si ça fait un peu loin maintenant. On aime : Jordan et l’âme de Kobe dans une seule paire, forcément c’est vendeur.

Jordan et l’âme de Kobe dans une seule paire, forcément c’est vendeur. On aime moins : il n’y en aura pas pour tout le monde et le prix nous refroidi un peu aussi.

Les Air Jordan 3 Black Lakers sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. Ne pas craquer, ne pas craquer, ne p—

Source : Jordan Brand