Free Agency 2020, le point sur les petites signatures de la nuit : 35 millions pour Steven Adams, c’est une « petite » news ou pas ?

Quitte à bien faire les choses, autant les faire à fond comme dit le dicton. Parce que la Free Agency ce n’est pas juste Adrian Wojnarowski qui annonce des mecs qui encaissent des chèques à neuf chiffres, voici donc votre petit récap des signatures passées inaperçues dans la nuit (à retrouver dans notre gros tableau).

Tout le monde n’a pas le droit aux projecteurs, à l’attente des médias et aux breaking news d’un Woj ou d’un Shams. La liste des gars qui va suivre peut au moins vous offrir un screen en vous disant que certains papes du scoop s’est intéressé à eux entre deux cafés, car il n’y a pas de petit accomplissement dans la vie et il faut se satisfaire de peu. Prêts pour du role player ou du tourneur de serviette ? C’est parti.

# Solomon Hill signe un an avec les Hawks

Enfin ! Enfin, les Hawks ont enfin signé un joueur random, après avoir enchainé les grosses arrivées depuis trois jours. Solomon Hill quitte donc Miami pour Atlanta, et selon nos sources il 1) n’a toujours pas ouvert les yeux depuis deux mois et 2) ne jouera pas beaucoup avec les Hawks.

# Damyean Dotson s’engage pour deux ans avec les Cavs

Deux ans et environ 4 millions pour l’ancien 3 and D des Knicks, pas le renfort de l’année mais un soldat qui apportera ses dix minutes par-ci et par-là.

# Langston Galloway arrive à Phoenix… et pousse Elie Okobo vers la sortie

Encore une signature maligne pour les Suns, avec l’arrivée du sniper passé précédemment par New York ou encore Detroit. Y’a un sacré roster à Phoenix, construit intelligemment et pour pas cher autour des deux stars Devin Booker et Chris Paul, et l’arrivée de Galloway pousse malheureusement Elie Okobo vers la sortie, lui dont le contrat serait devenu garanti jeudi.

# Alex Len débarque à Toronto, enfin à Tampa, enfin chez les Raptors, enfin bref

Aron Baynes et Alex Len sont donc les new Serge Ibaka et Marc Gasol. L’upgrade est assez spéciale pour rester poli, mais les Dinos accueillent en tout cas un homme spécialisé dans la distribution de mornifles et les écrans dignes des vitrines de Boulanger.

# Matthew Dellavedova reste à Cleveland, la statue devant la mairie n’a jamais été aussi proche

Oubliez vos LeBron ou vos Kyrie, vos Mark Price ou vos Brad Daugherty, vos Ricky Davis ou vos Anthony Bennett. Le taulier à Cleveland s’appelle toujours Matthew Dellavedova et revient un an de plus en ville pour tirer les oreilles des gamins en retard à l’entrainement et quelques fourchettes aux meneurs adverses à l’occasion.

# Jordan Bone atterrit à Orlando

Plusieurs infos essentielles pour l’homme-os. 1) il débarque de Detroit où il n’a pas été conservé (pour laisser de la place notamment à Saddiq Bey), 2) il signe un two-way contract avec le Magic et n’est donc pas assuré de voir de la NBA cette saison et 3) son prénom est cool mais son nom est chelou.

# Steven Adams prolonge pour deux ans et 35 millions avec les Pels

A un an de la fin de son contrat, la légende de l’Oklahoma s’est mis bien en signant avec les Pels une prolongation de contrat de 2 ans et 35 millions. Un moindre mal pour la montagne néozaide, qui voit également débarquer à NOLA deux nouveaux coéquipiers puisque les illustres Wenyen Gabriel et Sindarius Thornwell ont rejoint hier le groupe de Stan Van Gundy.

Voilà pour le tour d’horizon complet des petites signatures de la nuit. Peu d’afflux sanguin entre les jambes mais comme on dit, ce n’est pas la taille du contrat qui compte. A moins qu’il ne s’agisse d’autre chose, enfin bref.

