Officiel : Tristan Thompson arrive chez les Celtics pour 19 millions sur 2 ans, la fin d’une ère à Cleveland

Après neuf années passées à Cleveland, Tristan Thompson tourne la page pour rejoindre les Celtics qui étaient à la recherche d’un pivot depuis fort longtemps. Après coup, ça semble une évidence.

Déjà en difficulté sous les arceaux depuis le départ d’Al Horford il y a un an, Boston avait besoin d’un vrai pivot pour compléter son cinq majeur. Un manque devenu urgent à combler après les trades d’Enes Kanter et de Vincent Poirier si les Celtics ne voulaient pas se retrouver avec Daniel Theis comme titulaire encore un an de plus. Et puisqu’on peut toujours compter sur Danny Ainge pour trouver une solution aux problèmes, le président a dégainé sa mid-level exception soit un contrat de 19 millions de dollars sur deux ans à l’agent de Tristan Thompson selon Chris Haynes de Yahoo Sports. En attendant d’autres magouilles encore en négociation à l’heure où ces lignes sont écrites (ça parle finalement de sign-and-trade pour Gordon Hayward afin de débloquer une trade exception de 30 millions), c’est déjà un sacré upgrade pour la Green Nation.

Sources: Two-year, $19 million deal for Tristan Thompson in Boston. https://t.co/U6p14ooIwg — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 22, 2020

Pisté par les Lakers et les Raptors et évidement attendu de retour à Cleveland, TT a préféré le projet des Celtics. Il a été tellement hypé qu’il a même oublié de négocier son salaire à la hausse. Ça change après le terrible bras de fer dans lequel il s’était lancé avec les Cavs en 2015 et c’est peut-être d’ailleurs grâce à tout l’argent qu’il a accumulé dans l’Ohio qu’il peut aujourd’hui se permettre d’être un peu moins regardant sur le chèque pour privilégier l’équipe qui lui semble la plus convaincante. Non seulement Boston récupère un solide défenseur qui tournait à 12 points et 10 rebonds l’année dernière mais la franchise du Massachussetts se permet de ne pas dépasser le cap en activant sa MLE. Si on ajoute la signature de Jeff Teague annoncée quelques minutes plus tard et en attendant les travaux autour du contrat de Gordon Hayward, les Leprechauns pourraient même avoir de la place pour faire signer un dernier gros agent-libre en sign-and-trade d’ici la fin de la Free Agency.

Pointés du doigt toute la saison pour leur faiblesse sous le cercle, les Celtics mettent fin aux critiques avec la signature de Tristan Thompson à la moitié de son ancien salaire à Cleveland. Tant pis si cela ramène les Kardashian dans les parages du TD Garden, le deal en valait clairement la peine.

Source texte : Yahoo Sports