Officiel : Jeff Green s’envole pour Brooklyn, un argument de plus pour attirer James Harden ?

A 34 ans, Jeff Green continue son tour des Etats-Unis et rejoindra sa dixième équipe en carrière. Le tiers des franchises NBA est officiellement atteint suite à l’annonce de sa signature à Brooklyn, où il retrouvera un vieux copain drafté la même année que lui à Seattle… Coucou KD, et si on se remémorait les bons moments du passé avec James Harden ?

Que ce soit une technique supplémentaire pour tenter de forcer le trade de The Beard à Brooklyn ou juste un moyen de se renforcer en vue d’une saison où ils feront partie des grands favoris, les Nets commencent à avoir fière allure. Après le trade de Landry Shamet et la prolongation de Joe Harris actée un peu plus tôt dans l’après-midi, Sean Marks ne ralentit pas avec pour objectif d’offrir le meilleur roster possible à Steve Nash pour sa première saison sur le banc d’une franchise NBA. Cette fois, c’est un vétéran apprécié de tous qui rejoint la Grosse Pomme du bon côté du pont selon Mike Scotto de Hoops Hype qui annonce donc l’arrivée de Jeff Green pour un an au minimum vétéran. Les anciens ne peuvent s’empêcher de repenser à son duo avec Kevin Durant, quand les deux joueurs débutaient dans la Grande Ligue chez les Sonics.

The Brooklyn Nets and Jeff Green have agreed to a 1-year deal for the veteran minimum, league sources told @hoopshype. The Athletic first reported an agreement. — Michael Scotto (@MikeAScotto) November 21, 2020

Jean-François Vert n’est plus aussi productif qu’en début de carrière et il n’a plus les mêmes cannes qui lui permettait d’enflammer les Top 10 au quotidien mais c’est le vétéran que toute franchise rêve d’avoir pour tenter un run jusqu’au Larry O’Brien Trophy. Il a fait l’unanimité partout où il est passé, acceptant toujours son rôle, qu’il consiste à débuter sur le parquet ou à couper les citrons sur le banc. Celui qui tournait encore à 12,2 points et 2,9 rebonds lors de son court passage en tant que… pivot chez les Rockets en fin de saison pourrait aussi rajouter encore un peu d’affect dans la volonté de James Harden de rejoindre Brooklyn puisque ce dernier a déjà côtoyé Jeff Green et KD à son arrivée dans la Ligue, à OKC. Des souvenirs forts qui pourraient donc reprendre vie au sein d’un roster déjà grandissime favori de la Conférence Est et même pour le titre NBA en 2021. Ce n’était peut-être pas l’intention première, mais ça ne fait que renforcer la rumeur du départ du barbu à New York même si les Nets devront trouver un package qui convient à Houston dans tous les cas.

Les Nets font coup double avec la signature d’un vétéran précieux dans un effectif qui ambitionne d’aller au bout et qui pourrait servir de connexion entre le All-Star qui aurait réclamé son transfert à sa franchise actuelle et Brooklyn. Si ça marche, autant donner tout de suite le trophée d’Executive of the Year à Sean Marks.

Source texte : Hoops Hype