Officiel : De’Anthony Melton prolonge aux Grizzlies pour 4 ans et 35 millions, pas mal ce contrat pour un 46e choix de Draft

Arrivé à l’été 2019 du côté de Memphis en provenance de Phoenix, De’Anthony Melton n’a eu besoin que d’une saison pour convaincre les Grizzlies, qui ont décidé de miser sur lui pour les années à venir. Melton reste à Memphis à travers une prolongation de quatre ans.

Quatre ans de plus, pour 35 millions de dollars au total d’après Shams Charania de The Athletic. Pas mal pour un joueur qui sort juste de sa saison sophomore après avoir été drafté en 46e position par les Rockets en 2018. Une saison sophomore dans laquelle le guard de 22 piges a montré qu’il pouvait apporter une vraie contribution à une équipe se battant dans la course aux Playoffs à l’Ouest. En sortie de banc, avec environ 20 minutes de temps de jeu par match, Melton a apporté 7,6 points, 3,7 rebonds, 2,9 assists et 1,3 interception. Son apport au sein de la second unit a souvent aidé son équipe de Memphis, qui a surpris tout le monde en 2019-20 sous l’impulsion du génial rookie Ja Morant, Jaren Jackson Jr. & Cie. De’Anthony a sorti quelques perfs offensives par-ci par-là malgré l’absence de shoot dans son répertoire mais c’est surtout son impact défensif qui est à souligner. Solide dans sa propre moitié de terrain et redoutable voleur de ballons, le joueur du backcourt a pu faire des différences pour les Oursons. Le management des Grizzlies a ainsi décidé de mettre des dollars sur l’agent libre restrictif, et ce malgré une bulle assez catastrophique en attaque (4,4 points de moyenne à 27,1% au tir, 13% à 3-points et 40% aux lancers francs, vive la briquasse).

De’Anthony Melton, the 46th pick in the 2018 NBA draft, now has the highest net salary from his class for the 2020-21 season ($9.6M). https://t.co/W2EPs9kSJF — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

Cette prolongation sur quatre ans et 35 millions montre en tout cas que les Grizzlies comptent sur lui dans le projet actuel de la franchise. Le noyau de jeunes joueurs est évidemment très prometteur avec Morant, JJJ, Brandon Clarke ou encore Dillon Brooks, et Melton s’inscrit aussi là-dedans. Il devra bosser afin de surpasser ses limites offensives actuelles tout en gardant le même impact en défense pour bien justifier ce contrat offert par Memphis. Vu l’ascension qu’il connaît, on se dit que miser sur lui peut être une bonne chose, même si au premier abord le montant peut sembler élevé. À noter qu’outre Melton, les Grizzlies ont également signé John Konchar – ancien contrat two-way non drafté – avec un deal de quatre ans pour 9 millions de dollars d’après The Athletic. Voilà, vous vous coucherez moins bête ce soir.

Utile en sortie de banc la saison dernière, De’Anthony Melton décroche donc un beau contrat, et les Grizzlies comptent sur lui pour continuer à contribuer au sein d’une équipe jeune et ambitieuse qui voudra participer aux Playoffs dans un futur pas si lointain.

