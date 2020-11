Free Agency 2020, le point sur les petites signatures de la nuit : c’est le fourre-tout du matin, tous les ragots et les potins

Quitte à bien faire les choses, autant les faire à fond comme dit le dicton. Parce que la Free Agency ce n’est pas juste Adrian Wojnarowski qui annonce des mecs qui encaissent des chèques à neuf chiffres, voici donc votre petit récap des signatures passées inaperçues dans la nuit (à retrouver dans notre gros tableau).

Tout le monde n’a pas le droit aux projecteurs, à l’attente des médias et aux breaking news d’un Woj ou d’un Shams. La liste des gars qui va suivre peut au moins vous offrir un screen en vous disant que certains papes du scoop s’est intéressé à eux entre deux cafés, car il n’y a pas de petit accomplissement dans la vie et il faut se satisfaire de peu. Prêts pour du role player ou du tourneur de serviette ? C’est parti.

# Theo Pinson signe un two-way contract avec les Knicks

Que dire d’autre à part que l’ancien tourneur de serviettes des Nets avait été coupé dans un premier temps par les Knicks avant de se voir proposer hier un two-way contract ? Peut-être qu’il est le sosie officiel de Rodrigue Beeaubois, sinon pas grand chose.

# Jakarr Sampson reste aux Pacers un an de plus

L’homme à la dentition de Laurent Voulzy avait été remarqué pour la première fois lors de l’époque bénie du Process des Sixers, et il est depuis devenu un role player apprécié en NBA. Encore plus à Indianapolis, où les Pacers ont décidé de lui faire confiance un an de plus après un exercice 2019-20 sérieux en bout de banc.

# Jontay Porter signe aux Grizzlies pour trois ans et six millions

Non-drafté, Missouri, poste 4, frère de Michael Porter Jr., beaucoup blessé, voili, voilà.

# Quinndary Weatherspoon reste à San Antonio, mais il verra plus souvent la G League que la NBA

Pick 49 de la Draft 2019, Quinndary avec deux N n’a pas vraiment eu sa chance la saison dernière sous les ordres de Gregg Popovich, et si son two-way contract lui permet de rester dans la région, on le verra probablement plus sous le maillot des Spurs… d’Austin que sous celui des « vrais » Spurs.

# Sterling Brown s’engage pour un an avec les Rockets

Signature maligne des Rockets avec l’arrivée de l’ancien remplaçant de Milwaukee. Poste 2/3 spécialisé dans les tâches défensives et dans la collection de livres (…), Sterling Brown s’était également illustré en étant l’un des porte-voix du mouvement Black Lives Matter chez les joueurs NBA. Il remplacera dans la rotation Austin Rivers, parti nous vendre du rêve à New York.

# E’Twaun Moore rajoute encore un peu de piquant aux Cactus

Décidément, les Suns ont le vent en poupe. L’expression de grand-mère c’est fait, et l’ancien sniper de NOLA débarque donc pour pas un rond dans le nouveau projet le plus excitant de la Conférences Ouest, projet avec à sa tête un meneur de bientôt 36 ans on le rappelle. E’Twaun Moore c’est 400 tirs du parking inscrits depuis cinq ans, ça ne rigole pas derrière la ligne et tant mieux parce que très entre nous, Antoine ne sait faire que ça.

# Tony Bradley et Zhaire Smith échangés, si vous savez où ils jouaient avant de lire ce paragraphe vous êtres très forts

Les Pistons devaient lâcher un peu de lest dans la peinture, les Sixers devaient trouver un troisième pivot derrière Joel Embiid et Dwight Howard tout en se débarrassant d’un jeune intéressant mais trop souvent blessé, et Detroit et Philly se sont donc tapé dans la main. Tony Bradley part ramasser les miettes en Pennsylvanie, Zhaire Smith faire connaissance de l’infirmière des Pistons, et tout le monde est content.

# Un matin sans pick récupéré par le Thunder n’est pas un matin normal

Le Thunder récupère donc son 4286ème pick de draft, avec T.J. Leaf au passage, et envoie Jalen Lecque du côte des Pacers. Un peu comme si deux commerçants de Rungis s’échangeaient une côte de porc contre deux biftecks, rien à dire de plus on a la flemme.

Tour d’horizon complet des petites signatures de la nuit. Peu d’afflux sanguin entre les jambes mais comme on dit, ce n’est pas la taille du contrat qui compte. A moins qu’il ne s’agisse d’autre chose, enfin bref.

Source texte : Twitter