Salut Nikola Vucevic, comment ça va ? 16/10 de moyenne en carrière mais seulement 11 matchs de Playoffs en neuf ans ? Really ?

Etrange pause automno-hivernale oblige, TrashTalk se penche cette année sur… 74 profils individuels. Pourquoi 74 ? Oh, rien à voir avec la Haute-Savoie hein, malgré l’adoration de certains pour la Sainte-Raclette, mais plutôt car ces analyses nous emmèneront tranquillement vers la reprise. Car oui, on vous le confirme, cette sordide année 2020 touchera bientôt à sa fin, il était temps. Focus aujourd’hui sur Nikola Vucevic, véritable génie offensif en train de nous faire une solide carrière, mais encore bien tendre au niveau palmarès en Playoffs. Le prochain objectif du Monténégrin ?

A n’en pas douter Nikola Vucevic demeure en 2020 l’un des pivots les plus efficaces de NBA. Le petit 20/10 depuis deux ans en se grattant le nez, un statut d’indéboulonnable à Orlando, et même une étoile de All-Star depuis la saison dernière. Mais seulement… que restera-t-il de Niko dans quelques années ? On veut dire, en dehors du fait que Twitter est en feu lorsqu’il se met à vanner Evan Fournier ? On pose la question hein, elle est réelle, car si individuellement rien à redire sur le Duc de Floride, pour le reste les saisons se suivent et se ressemblent depuis dix ans…

A tout juste 30 ans Nikola Vucevic n’a pas grand chose à envier à bon nombre de ses petits camarades ou adversaires NBA. Neuf saisons solides dans la popoche, une sélection de All-Star depuis 2019, et un talent indéniable et reconnu de tous. Seul souci pour Niko ? On veut dire… à part le fait qu’il doit subir au quotidien les punchlines de Vavane ? Le background collectif. Les victoires quoi. Un bilan à mettre – forcément – en lien avec sa franchise de presque toujours (sa saison rookie chez les Sixers et huit ans à Orlando), incapable de sortir des méandres de la Conference Est depuis trop longtemps et, au mieux et depuis deux ans, candidate parfaite pour se faire désosser au premier tour des Playoffs. Que faut-il à Nikola Vucevic pour enfin jouer (et gagner) au printemps ? Assurément des coéquipiers plus efficaces qu’Aaron Gordon et Gary Clark, et malheureusement la Free Agency en cours du Magic ne laisse pas penser à un énorme changement pour l’année à venir, et ça c’est la version optimiste.

Avec encore trois saisons sous contrat et 72 millions bien mérités à toucher, Nikola entre en tout cas dans la dernière ligne droite de son prime, lors duquel il devra surtout prouver qu’il est encore à la page pour partir ensuite… briguer un titre, probablement loin de la Floride. On l’a vu avec des Marc Gasol, des Dwight Howard ou même cette girouette de David West, faire des stats dans une équipe sympa c’est bien, en faire un peu moins dans un gros marché chez un contender c’est mieux. Avis aux fans du Magic donc, profitez encore au maximum de Nic le magnifique car il sera bientôt l’heure de se dire au revoir, en espérant pour Orlando que d’ici-là leur pivot All-Star les mènera encore à une magnifique élimination au premier tour des Playoffs.

Jauge de hype à son arrivée dans la Ligue : 50%

Jauge de hype actuelle : 60%

Jauge entrée au Hall of Fame : 3%

Celui qu’il aimerait devenir : Marc Gasol

Celui qu’il espère ne pas devenir : Nikola Pekovic

Une valeur sûre, parmi les plus efficaces de la Ligue. Pour le palmarès collectif on repassera, probablement dans deux ou trois ans, mais pour l’heure Nikola Vucevic est encore en Floride pour mettre toujours plus de soleil dans le cœur des fans et de son BFF Evan Fournier. Jusqu’à quand on ne le sait pas, alors profitez-en.