Officiel : Nerlens Noel et Elfrid Payton signent avec les Knicks, en espérant que le play-in concerne un jour les places 13 à 15

On attendait avec impatience de voir les Knicks passer à l’action mais en même temps, la liste des joueurs dispos s’était déjà réduite très vite. Résultat ? Les Knicks sont… passés à l’action mais malheureusement la liste des joueurs dispos s’était déjà… réduite très vite. Fond de tiroir bonsoir, la Free Agency n’a pas dit son dernier mot mais cette saison 2020-21 pourrait encore être bien longue au Madison.

Les premiers jours de la Free Agency laissaient augurer de « belles » choses à New York. Draft d’Obi Toppin, pas mal, départs de Taj Gibson, Wayne Ellington, Elfrid Payton, Bobby Portis, Theo Pinson, Kenny Wooten, allez zou on fait de la place au jeune et, pourquoi pas soyons fous, à une arrivée pleine de shine dans les heures suivantes. Puis les heures passent, les Knicks signent… Ed Davis, ok, Alec Burks, mouais, et hier le feu d’artifice version Leon Rose a lieu avec les arrivées de… Nerlens Noel et… Elfrid Payton, de retour pour nous jouer de mauvais tours. Un protecteur d’arceau solide, plutôt très convoité à la base, et donc Elfrid Payton qui avait été coupé 24h plus tôt. Pas les derniers des bolosses non plus hein, mais « possible » que la fanbase de NYC s’attendait à autre chose, et « probable » qu’elle espère encore un miracle avant la reprise.

Elfrid Payton has agreed to one-year, $5M deal with Knicks, agents Aaron Mintz and Ty Sullivan of @CAA_Basketball tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

Free agent C Nerlens Noel has agreed to a one-year deal with the New York Knicks, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

Le réveil est donc probablement douloureux pour les valeureux fans des Knicks, ces ajouts n’ayant pas le sel attendu pour donner un peu de goût à un plat bien fade depuis pas mal d’années maintenant. Une rumeur qui court encore, en pointillé ? L’arrivée de Russell Westbrook, pas un gage de garantie pour l’avenir mais l’assurance par contre d’avoir du spectacle au Madison, c’est déjà ça comme disait poétiquement Alain Souchon. Et sur cette référence de ieuv, voici donc à quoi ressemble au 22 novembre le roster de Tom Thibodeau, mouillez-vous la nuque c’est un conseil :

Meneurs : Elfrid Payton, Dennis Smith Jr. et Frank Ntilikina

Arrières : R.J. Barrett, Reggie Bullock, Alec Burks et Immanuel Quickley

Ailers : Kevin Knox et Ignas Brazdeikis

Ailers-forts : Julius Randle et Obi Toppin

Pivots : Mitchell Robinson, Nerlens Noel et Ed Davis

Une grosse tannée, en l’état, qui ne promet toujours pas de ciel bleu sur New York et qui pose déjà son lot de questions quant au déséquilibre apparent du roster, notamment à la mène où l’on reste jusqu’à nouvel ordre sur ce triangle des Bermudes du basket squatté par un trio beaucoup plus talentueux – potentiellement – que complémentaire.

Un roster amené à bouger, forcément, à moins que notre désir ne l’emporte sur la réalité, auquel cas on souhaite d’ores et déjà aux Knicks une heureuse et belle lutte pour la quatorzième place. Le Madison attend toujours de vibrer à nouveau… et il risque d’attendre encore un peu.