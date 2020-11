Nike Kyrie Low 3 Orchid : Uncle Drew veut attirer le dernier membre du big three des Nets avec des fleurs

Le printemps paraît loin, mais ce n’est pas une raison pour ne pas fleurir un peu notre vie. Et si le fleuriste est fermé pendant le confinement, vous pourrez peut-être trouver du réconfort grâce aux Nike Kyrie Low 3 Orchid disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

En plus de ses signature shoes qui en sont déjà à la septième génération, Uncle Drew possède aussi une jolie collection de pompes basses pour les plus téméraires qui n’ont pas peur de se faire une cheville. Blague à part, tout est une question de style et de jeu, et les Nike Kyrie Low 3 Orchid conviendront parfaitement à des guards rapides au jeu vivide. Avec un style de coup de pinceau à la Vincent Van Gogh, les amateurs d’art sont servis. C’est un mélange de mauve, de rouge et de bleu qui nous est proposé. Le Swoosh est brodé avec un motif floral qui vient justifier le nom de la shoes et le résultat est hyper coloré et fort en caractère, à l’image du meneur des Nets. Avec ce bouquet de fleurs à portée de jambe, peut-être que Kyky espère attirer James Harden afin qu’il continue de pousser auprès de son management en faveur d’un trade à Brooklyn. Le barbu est chez adidas, mais les chaussures basses correspondent en tout cas très bien à son style de jeu…

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Kyrie Low Black Floral, on notera l’amour de Kyrie pour les fleurs.

les Nike Kyrie Low Black Floral, on notera l’amour de Kyrie pour les fleurs. On les imagine déjà à ses pieds : Landry Shamet, un bon moyen de vous rappeler qu’il sera chargé d’envoyer des bâtons de dynamite depuis le parking du Barclays Center la saison prochaine.

Landry Shamet, un bon moyen de vous rappeler qu’il sera chargé d’envoyer des bâtons de dynamite depuis le parking du Barclays Center la saison prochaine. L’occasion parfaite pour les porter : pour le premier jour du printemps, ça vous laisse un peu de marge.

pour le premier jour du printemps, ça vous laisse un peu de marge. On aime : encore une fois, un modèle assumé et bourré de caractère.

encore une fois, un modèle assumé et bourré de caractère. On aime moins : comme d’habitude avec autant de couleurs, difficile de le faire matcher avec le reste de votre outfit.

Les Nike Kyrie Low 3 Orchid sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 114,90 euros. On part sur un bouquet haut de gamme.

Source : Nike