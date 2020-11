Officiel : Jeff Teague rejoint Boston pour un an, encore un agent-libre que les Knicks n’auront pas

Chaque année, on sait qu’on peut compter sur Danny Ainge pour animer l’intersaison et modifier un peu le paysage de la Ligue. Et ces dernières saisons, on a eu l’habitude de voir beaucoup de mouvement au poste de meneur chez les Celtics. Pour entretenir la tradition, Boston a réussi à mettre la main sur un ancien All-Star qui était convoité par plusieurs franchises : Jeff Teague.

On dirait que l’appel de l’ancien meneur des Hawks a été entendu. De retour en Géorgie pour terminer la saison après un passage à Indianapolis puis dans les forêts du Minnesota, Jeff Teague souhaitait profiter de cette Free Agency pour rejoindre un candidat au titre. Tant pis pour l’argent ou les responsabilités, le frère de Marquis veut gagner et c’est ce qui l’aide à se lever le matin. Autant dire qu’il y a dû y avoir des réveils difficiles chez les Wolves. Alors même si le poste 1 paraît déjà bien bouché à Boston, il n’a pas pu refuser la proposition des Celtics pour les rejoindre pendant un an pour un montant encore inconnu qui devrait toutefois être à des années lumières des 19 millions de dollars annuels qu’il touchait ces trois dernières saison si on se fit à l’état des finances dans le Massachussetts. C’est Adam Himmelsbach du Boston Globe qui a devancé tous les médias nationaux pour cette exclu.

The Celtics will sign Jeff Teague to a one-year deal, according to a league source. — Adam Himmelsbach (@AdamHimmelsbach) November 22, 2020

On attendra de voir à quoi ressemblera le roster définitif des Celtics la saison prochaine pour essayer de deviner le rôle exact de Jeff Teague dans cette équipe mais le départ de Brad Wanamaker chez les Warriors n’a pas tardé à être comblé et le nouveau back-up de Kemba Walker semble déjà tout trouvé. Playmaker remarquable, Jeff Tuche était le chef d’orchestre des Hawks de 2015. Même s’il a perdu sa place de titulaire depuis un an, il tournait encore à 10,9 points et 5,2 assists de moyenne la saison dernière. Pas une référence défensive, c’est peut-être toutefois le profil de joueur qui a manqué aux Celtics pour passer Miami en Finale de Conférence. Un ancien qui a de l’expérience y compris en Playoffs mais qui n’a pas besoin d’une canne pour retourner s’asseoir sur le banc et qui est maintenant prêt à s’effacer au profit de son titulaire si ça permet à son équipe d’aller loin. De quoi envoyer souffler Cardiac Kemba plus sereinement sur le banc pour éviter une rechute.

Envoyé du côté de New York selon certaines rumeurs, Jeff Teague est resté fidèle à ses propos en cherchant d’abord un favoris avant l’argent. Les Knicks devront se consoler avec la prolongation d’Elfrid Payton et cette phrase fait de la peine rien que de l’écrire. Jeffrey, remets-nous des glaçons.

Source texte : The Boston Globe