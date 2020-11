Officiel : Willie Cauley-Stein prolonge à Dallas pour 8,2 millions sur 2 ans et double son ancien salaire

Les Mavericks s’entêtent et prolongent Willie Cauley-Stein pour 8,2 millions de dollars sur deux ans. C’est une belle opération pour le pivot qui venait de décliner sa player option à 2,2 patates quelques jours plus tôt. Cela signifie aussi que Dallas n’a pas réussi à attirer mieux à la Free Agency.

Non pas qu’on parle d’un manche, mais le parcours de WCS en NBA est plutôt chaotique jusqu’ici. Drafté par les Kings (ça n’aide pas), l’ancien sixième choix n’a pas eu l’explosion attendue suite au départ de DeMarcus Cousins. Décidé à se montrer, il avait accepté de prendre un salaire peu élevé sur deux années (avec une player option sur la seconde) à Golden State avec comme ambition de devenir le pivot titulaire d’une équipe de Playoffs. Un fiasco presque total puisque s’il était bien membre du cinq majeur, les stats n’ont pas été foudroyantes à l’instar du bilan des Warriors et il s’est retrouvé dans un avion en direction de Dallas juste avant la deadline. Coût de l’opération pour les Mavericks ? Un second tour de draft. Voilà, c’est tout, fin de la vanne. Derrière Maxi Kleber dans la rotation des Texans au poste 5, il jouait les back-ups avec Boban Marjanovic. Préparant la naissance de son enfant, il ne s’était pas rendu à Disney World pour la reprise et fin de la saison mais cela n’a pas empêché Don Nelson de le prolonger à bon prix selon Shams Charania de The Athletic.

Free agent center Willie Cauley-Stein has agreed to a two-year, $8.2M deal to return to the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020

Joli coup de la part de WCS qui double donc son salaire après avoir décliné son option joueur. On notera quand même que la seconde année de son nouveau contrat est concernée par une team option qui laisse de la flexibilité à Don Nelson au cas où il souhaiterait sur mettre sur la piste d’un Grec aux longs bras l’été prochain. Avec 9,6 points et 6,3 rebonds de moyenne en carrière, Willou ne fera pas d’étincelles mais il reste un doublon correct pour ce prix-là, d’autant que Dwight Powell ne devrait également pas tarder à revenir de blessure. On n’arrive pas quand même à enlever de la tête aux fans des Mavericks qu’un Marc Gasol aurait été autrement plus décisif. Les Texans auraient tenté la piste espagnole mais le champion NBA 2019 a resserré sa liste à deux franchises et décidera s’il préfère rester à Tampa Bay au Canada ou s’il veut continuer de marcher sur les traces de son grand-frère en signant aux Lakers pour sa dernière danse.

Très peu de mouvement à Dallas, le management a été très prudent et souhaite revoir une saison avec un squelette semblable à l’équipe qui a fait trembler les Clippers au premier tour des Playoffs. Le retour des blessés et des absents couplé à l’arrivée de Josh Richardson devrait déjà suffire à upgrader cette équipe jeune. En attendant la Free Agency 2021 où ils pourraient être très actifs.

Source texte : The Athletic