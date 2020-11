Officiel : Jayson Tatum prolonge aux Celtics pour 5 ans et 195 millions, pactole pour le phénomène de Boston !

Plus tôt dans la soirée, Donovan Mitchell a signé sa prolongation maximale avec le Jazz. Quelques heures plus tard, Jayson Tatum fait de même. La star des Celtics vient en effet de toucher le gros lot avec un nouveau contrat sur cinq ans allant jusqu’en 2025-26.

La classe de Draft 2017 est en train de remplir son compte en banque comme never. Après De’Aaron Fox et Donovan Mitchell, Jayson Tatum – sélectionné en numéro 3 par les Celtics cette année-là – vient de toucher la full designated rookie max extension. On part sur un montant de 195 millions, Tatum ayant été nommé dans la troisième équipe All-NBA la saison dernière, détail qui lui permettait d’être éligible pour une extension à 30% du salary cap (montant pouvant approcher les 200 millions selon les critères All-NBA). La nouvelle d’Adrian Wojnarowski (ESPN) était attendue car ce n’était plus qu’une question de temps. Vu la campagne que vient de sortir Tatum, n’importe quel dirigeant sensé aurait lâché les dollars pour prolonger le phénomène sur le long terme. Avec 23,4 points (45% au tir, plus de 40% à 3-points, 81,2% aux lancers francs), 7 rebonds, 3 passes décisives et 1,4 interception de moyenne lors de sa troisième saison NBA, Jayson a franchi un très gros cap pour intégrer la famille des All-Stars, voire même celle des superstars par moment. N’oublions pas qu’à partir du mois de février, Tatum avait véritablement changé de dimension en enchaînant les performances de folie. Un nouveau statut qu’il a ensuite confirmé en Playoffs, où ses prestations de très haut niveau (presque 26 points, 10 rebonds et 5 assists de moyenne) ont aidé Boston à aller jusqu’en Finales de Conférence Est. À seulement 22 piges, vu le talent offensif du gamin mais aussi son potentiel défensif, on parle là d’un futur grand qui n’aura aucun mal à justifier ce nouveau contrat.

Tatum gets the full designated rookie max extension, with the All-NBA escalators that'll take it near $200M, sources said. Tatum's agent Jeff Wechsler and Celtics finalized details today. https://t.co/SfGjPRc3J5 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

Jayson Tatum sécurisé jusqu’en 2025 (il possède une player option sur 2025-26) pour 195 millions de dollars, Jaylen Brown prolongé il y a un an pour 115 millions jusqu’en 2024, on peut dire que Boston a sorti le carnet de chèques pour conserver ses jeunes pépites. Tatum et Brown représentent le présent et l’avenir des Celtics, qui devraient continuer à jouer les premiers rôles dans les années à venir sous l’impulsion de ces deux-là. Ensemble, ils ont connu deux fois l’ambiance des Finales de Conférence sur les trois dernières années (et même trois en quatre ans pour Jaylen), sans pour autant parvenir à remporter la Conférence Est. Ce sera clairement un objectif sur le court-moyen terme, même si la concurrence sera féroce avec Milwaukee, Miami, Toronto, Philadelphie et désormais Brooklyn. Avec un Jayson Tatum qui va continuer à progresser pour atteindre un niveau encore plus impressionnant, les hommes de Brad Stevens devraient en tout cas avoir toutes leurs chances.

Pas de surprise, Jayson Tatum décroche le pactole et guidera les Celtics lors de la première partie de la décennie 2020, au moins. Avec un tel joyau, il faudra compter sur la franchise de Boston lors des prochaines saisons.

Source texte : ESPN