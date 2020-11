Officiel : Bismack Biyombo reste chez des Hornets en galère de pivots, on fait du neuf avec du vieux à Charlotte

Après avoir significativement renforcé leur secteur extérieur en surpayant s’offrant Gordon Hayward pour 4 ans et 120 millions, les Hornets devaient maintenant s’intéresser aux grands pour garnir une raquette bien déserte. Parce que Cody Zeller c’est drôle mais 5 minutes, avec tout le respect qu’on lui doit.

James Wiseman déjà sélectionné par les Warriors à la Draft et la plupart des pivots ayant déjà trouvé preneur, la solution a finalement été trouvée en interne à Charlotte, puisque c’est l’ancien pivot des Raptors et du Magic Bismack Biyombo qui paraphe un nouveau contrat chez les Frelons. Comme dirait Stéphane Guy : c’est pas Hassan Whiteside, c’est pas Christian Wood, c’est pas Harry Giles, c’est pas Tristan Thompson, mais c’est donc Bismack Biyombo qui reste donc dans la franchise de Michael Jordan.

