Officiel : Danilo Gallinari rejoint les Hawks pour 3 ans et 61,5 millions, c’est donc lui le vétéran qui ramènera Atlanta en Playoffs ?

De Danilo Gallinari à Gordon Hayward en passant par Bogdan Bogdanovic, de nombreux joueurs étaient liés de près ou de loin aux Hawks ces dernières heures. Finalement, c’est l’Italien qui débarque à Atlanta avec un joli contrat à la clé.

On avait parlé du dossier Gallo/Hawks en milieu de semaine, car la franchise d’Atlanta était considérée comme le favori pour recruter l’ancien joueur du Thunder. Entre-temps, d’autres rumeurs avaient fait leur apparition, notamment une qui envoyait Danilo du côté de Dallas dans le cadre d’un sign & trade. Finalement, c’est bien la première qui était la bonne car le sniper a choisi de rejoindre Trae Young & Cie pour les trois saisons à venir et un montant total de 61,5 millions de dollars. La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN. Pour Gallinari, c’est un joli contrat sachant qu’il a déjà 32 ans. C’est un contrat pratiquement similaire à celui qu’il avait signé en 2017 (64,7 millions de dollars sur trois ans), ce qui montre qu’il a toujours une belle cote à travers la NBA malgré les années qui passent. En même temps, l’ailier italien reste sur deux saisons régulières vraiment solides avec des moyennes avoisinant les 19 points au scoring et une réussite à 3-points supérieure à 40%. Au niveau des blessures, qui représentent toujours un point d’interrogation avec Gallo, il a raté une dizaine de matchs par saison sur les deux dernières années, c’est bien moins que lors des précédentes campagnes. Danilo a ainsi profité de l’occasion pour remplir un peu plus son compte en banque dans ce qui sera probablement le dernier « gros » contrat de sa carrière, à défaut de rejoindre une équipe candidate au titre.

Parce que faut bien l’avouer, les Hawks sont loin de jouer les premiers rôles à l’Est. Pour un mec comme Gallinari, qui connaît l’ambiance des Playoffs mais qui n’a jamais passé un tour de sa vie (quatre participations, quatre éliminations au premier tour, dont celle dans la bulle avec le Thunder en sept matchs), on ne peut pas dire qu’il s’est rapproché des demi-finales de conf’ avec ce choix mais le challenge sportif est tout de même présent. Car Atlanta possède une équipe jeune et ambitieuse qui veut justement se mêler à la course aux Playoffs en 2021. Pour cela, le manager général Travis Schlenk voulait ajouter un vétéran de qualité à son roster à travers la grosse marge salariale que possédait la franchise, et Gallo rentre dans cette catégorie. Maintenant, reste à voir s’il va vraiment réussir à aider les Hawks à franchir un cap après une campagne à seulement 20 victoires pour 47 défaites. Clairement, il va pouvoir apporter son expérience et son intelligence, mais faut pas oublier non plus qu’il s’est montré très irrégulier lors des derniers Playoffs, pouvant monter jusqu’à 29 points et en même temps descendre jusqu’à 4 (dans le Game 7 contre les Rockets en plus) et même… 1. Pas forcément l’assurance tous risques donc, mais sa présence devrait tout de même faire du bien aux jeunes Faucons.

On attendait avec impatience l’identité du vétéran qui allait débarquer à Atlanta pour aider les Hawks à progresser dans la hiérarchie de la Conférence Est. Ce mec-là se nomme donc Danilo Gallinari, qui décroche d’ailleurs – selon Woj – le plus gros deal sur plusieurs années pour un joueur de plus de 30 ans avec aucun All-Star Game à son actif.

Source texte : ESPN