Officiel : Wes Matthews ramène sa science aux Lakers pour pas un rond, ça sent encore la team cheatée à plein nez tout ça

Premier move de la soirée côté Lakers, et c’est donc le vétéran 3 and D Wes Matthews qui rejoint les champions en titre. Le montant du contrat c’est cadeau, ça va bientôt commencer à parler de concurrence déloyale.

Les Lakers ont finalement dégainé 29 minutes après le coup de feu de cette Free Agency. Premier soldat à rejoindre l’armée ? Wes Matthews, qui débarque de Milwaukee pour enfiler des buckets et défendre sur le meilleur sniper adverse. Propre, et pas cher en plus.

Wes Matthews is signing a one-year, $3.6M deal with the LA Lakers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/fYHthoXFjE — Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2020

Après une première partie de carrière assez sédentaire du côté de Portland et Dallas, Wesley avait ensuite mis des billes dans une société de déménagement et en avait profité pour se faire péter un petit road-trip de deux ans entre Dallas justement, puis New York, Indianapolis et enfin Milwaukee la saison dernière. Monté à quasiment 17 pions de moyenne dans ses grandes années, Wes Alane est devenu ces dernières saisons un vrai soldat défensif – demandez donc à Evan le souvenir qu’il garde de ses derniers Playoffs – mais toujours capable de mettre ses tirs (37% de loin), ce qui ravira sans doute une équipe des Lakers qui pourrait par exemple perdre Kentavious Caldwell-Pope dans les prochaines heures.

3,6 millions la saison, un one shot comme les Lakers les aiment, et qui sert donc d’apéro aux quelques 80 patates qui devraient atterri tout bientôt dans les mimines d’Anthony Davis. Pour le joueur l’aubaine est belle, puisqu’il passe donc de la meilleure équipe de l’Est incapable de gagner en Playoffs à la meilleure équipe de l’ouest incapable de perdre en Playoffs. Tout le monde est content ? Bah ouais, allez, nous on enchaine.