Officiel : Marcus Morris prolonge aux Clippers pour 4 ans et 64 millions, on attend désormais la décision de Markieff

Marcus Morris et les Clippers, ça continue. Agent libre après être arrivé à Los Angeles en février dernier, Momo a décidé de poursuivre sa carrière au sein de l’autre équipe de la Cité des Anges, qui vient de lui offrir un deal sympathique sur les prochaines années.

Quatre ans pour 64 millions de dollars. Voici le contrat que vient de signer l’ailier Marcus Morris avec les Clippers lors du premier jour de la Free Agency. Un contrat qui pèse, pas tant au niveau du salaire annuel (16 millions par saison en moyenne, soit un million de plus que son deal précédent) mais plus sur la durée et donc le montant total. Momo était visiblement une priorité pour le management des Clips, surtout après le départ de Montrezl Harrell vers les Lakers (!) un peu plus tôt. De plus, il ne faut pas oublier un détail qui compte, les Clippers avaient notamment lâché un choix de premier tour de Draft 2020 aux Knicks lors de la trade deadline de février pour s’attacher les services de Marcus, qui était en plein dans sa dernière année de contrat à ce moment-là. Hors de question donc de le perdre, même s’il faut proposer un contrat de 64/4 à un joueur qui a aujourd’hui 31 ans. Et puis les Clippers n’ont qu’un seul objectif en tête pour la saison 2020-21, effacer le choke de la bulle en dominant les Playoffs de l’année prochaine. Pour cela, un mec comme Momo, ça peut servir. Car quand il faut jouer des coudes, ouvrir sa bouche et même mettre des coups bas, il n’est jamais le dernier le Marcus. Et puis basketballistiquement parlant, il a quelques qualités, lui qui peut scorer, écarter un peu le terrain, tout en défendant de façon solide avec son côté physique ainsi que sa polyvalence.

Marcus Morris n’est pas le seul à avoir prolongé aux Clippers en ce début de Free Agency. Car pendant que Trezl rejoignait le rival de Los Angeles où évoluait d’ailleurs… Markieff Morris (qui est également agent libre, à voir s’il prolonge lui aussi dans la Cité des Anges), Patrick Patterson a lui décidé de repartir pour un tour avec les Voiliers. Pas de montant communiqué mais ça sera sûrement au minimum pour le vétéran de 31 ans, auteur d’une saison à 4,9 points (avec un joli 39% à 3-points) et 2,6 rebonds en 13,2 minutes (59 matchs, 18 en tant que titulaire).

Gros deal pour Marcus Morris, mais les Clippers voulaient absolument le garder étant donné le départ surprise de Montrezl Harrell aux Lakers. Une pièce importante pour le nouveau coach Tyronn Lue et son staff, dans ce qui sera l’une des saisons les plus importantes de l’histoire des Clips.

