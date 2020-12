Best of des dunks de LeBron James en carrière : les arceaux prennent cher depuis 2003, et c’est pas fini

36 ans. Oui, LeBron James a 36 ans aujourd’hui, et la NBA a voulu marquer le coup en proposant une petite compilation des meilleurs dunks du King depuis le début de sa carrière. Le mode de sélection ? Il est simple. Un dunk par saison, de Cleveland à Los Angeles en passant par Miami.

Alors qu’il vient d’entamer sa 18e saison NBA, LeBron James possède sans doute un stock de highlights plus épais que n’importe quel autre joueur en activité. Dunks, chase-down blocks, caviars, game winners, le King a brillé de toutes les manières possibles et imaginables depuis son arrivée dans la Grande Ligue en 2003. Mais aujourd’hui, place avant tout aux tomars avec cette vidéo de plus de six minutes qui reprend les meilleures finitions de BronBron saison par saison. Dans le lot, on retrouve évidemment ses énormes dunks claqués sur Kevin Garnett et James Johnson lors de son premier passage à Cleveland, l’humiliation infligée à Jason Terry sous le maillot de Miami, le poster sur Jusuf Nurkic après son retour aux Cavaliers, ou encore celui sur Nemanja Bjelica la saison dernière avec les Lakers. Bref, la liste des victimes est longue et la violence est extrême. On conseille aux âmes sensibles de s’abstenir.

LeBron James maltraite les arceaux depuis 17 ans et malheureusement pour eux, ce n’est pas fini car le King monte encore très haut, même à 36 balais.