Kawhi Leonard est le premier Kobe Bryant MVP award de l’histoire : facile quand on se transforme en Reggie Curry

C’est la traditionnelle question, celle que tout le monde se pose lorsque le match commence à s’emballer. Qui pour aller décrocher le trophée de MVP du All-Star Game ? Cette année d’ailleurs cette course à la récompense était peut-être plus disputée encore, la NBA ayant décidé de la renommer pour la première fois Kobe Bryant MVP award en l’honneur de notre Mamba préféré. Ce que l’on retiendra de cette première ? C’est que son lauréat a les mains suffisamment grandes pour en prendre soin.

Si la Team LeBron a attendu les tous derniers instants et un lancer d’Anthony Davis pour l’emporter, c’est dès le premier quart qu’en cas de victoire des Bleus Kawhi Leonard avait déjà mis ses immenses mais sur l’éventuel trophée. 4/4 du parking du PMU pour commencer son match, pas forcément un secteur dans lequel on l’attend, mais très vite donc une impression que ce soir le cercle avait la circonférence du boule de Sarah Fraisou. Le match s’équilibrait par la suite ? Disons que le geste de Kawhi, lui, ne se déséquilibrait pas. Mixtape d’adresse, quelques tirs un peu courts histoire de ne pas être trop parfait, et une masterpiece offensive à laquelle on peut également rajouter une défense so Kawhi au dernier quart, quand il a fallu aller gagner le match à grands coups de chapardages de ballon et d’antennes déployées pour gêner les tirs. Une presta complète au final, sans un sourire évidemment, et un petit mot logique à la remise de récompense pour celui dont le trophée porte désormais le nom.

30 points, 7 rebonds, 4 passes et 2 steals, à 11/18 au tir dont 8/14 du parking. Il y avait un peu de Steph Curry cette nuit chez Kawhi Leonard, un peu de Reggie Miller aussi, mais il y avait peut-être encore plus de… Kobe Bryant. Ce n’est « qu’un trophée de MVP du All-Star Game », mais nul doute que celui-là, il a une valeur toute particulière, et c’est donc sur la cheminée déjà bien pleine de l’ailier des Clippers que ce joli award trônera désormais.