Les premiers retours des votes pour le NBA All-Star Game 2024 d’Indianapolis sont connus, et on voit certaines tendances se dégager. Parmi celles-ci, la première place de Tyrese Haliburton chez les guards de l’Est !

Une nouvelle preuve que l’ancien meneur des Kings est définitivement en train de gagner le respect de ses pairs et de s’imposer parmi les tous meilleurs à son poste. Avec 1 380 795 votes en sa faveur, il n’y a aucun guard dans la Conférence Est qui a compilé plus de votes pour participer au All-Star Game 2024 (à l’Ouest, Luka Doncic et Stephen Curry en comptent respectivement 1 452 733 et 1 394 980 au dernier recensement).

Tyrese Haliburton mène tous les votes des guards à l’Est avec 1,4 millions de votes (!!!) https://t.co/Cyr3aLUS0Z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2024

Le local de l’étape devrait forcément être de la partie en février, devant son public, lui qui tourne en moyenne à 24,9 points à 50,2% au tir dont 41% depuis le circuit des 500 miles, 4,1 rebonds et 12,7 passes décisives par match. Dans son sillage, c’est toute l’équipe des Pacers qui se bonifie et se trouve actuellement à une très belle cinquième place à l’Est devant des cylindrées comme les Cavs et les Knicks. Hali est en train de transfigurer son équipe et de se faire une place au soleil. Nul doute qu’on devrait le voir débuter le match des étoiles s’il continue son chantier. En tout cas, ses principaux poursuivants Trae Young, Damian Lillard, Donovan Mitchell ou encore Tyrese Maxey auront fort à faire pour l’en empêcher. Avec Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander qui pètent également le million de votes à l’Ouest, la jeune garde est en train de prendre le pouvoir à la mène !