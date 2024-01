Les premiers retours des votes pour le NBA All-Star Game 2024 d’Indianapolis sont connus, et on voit certaines tendances se dégager. Parmi celles-ci, l’absence de Devin Booker dans le Top 10 des guards à l’Ouest !

Alors certes, les Suns ne sont pas à la place qui leur était prédite en début de saison, mais de là à snober D-Book qui fait tout son possible avec Kevin Durant pour les maintenir à flots ? On est sur une dinguerie premium là… Lui qui évolue en plus en tant que meneur de jeu à plein temps, un poste auquel il n’est pas forcément habitué sur le long terme, et auquel il tourne pourtant à 26,8 points à 47,5% aux tirs dont 38,8% depuis le désert d’Arizona, 5,2 rebonds et 7,8 passes décisives par match.

Mais attendez je viens de voir là… Devin Booker il est MÊME PAS TOP 10 ?!?? 💀💀💀💀 https://t.co/Cyr3aLUS0Z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2024

Avec tout le respect que l’on doit à ces joueurs, trouver devant Devin Booker des joueurs comme James Harden, qui a mis beaucoup de temps à se lancer chez les Clippers, Kyrie Irving qui est statistiquement moins fort que D-Book tout en ayant manqué des matchs, Ja Morant qui a manqué les 25 premiers matchs pour cause de suspension, Klay Thompson qui peine à retrouver ses jambes de 20 ans ou encore Austin Reaves, désormais remplaçant chez les Lakers, on peut se dire que Devin Booker va revenir le couteau entre les dents pour prouver que sa place est dans cette liste, et en parlant de dents il y a certaines défenses qui doivent se les faires grincer à l’idée de croiser la route du meneur de jeu des Suns dans les prochains jours. Idem d’ailleurs pour ceux qui vont jouer Jalen Brunson, seulement sixième de ce même classement alors qu’il joue à New York, avec l’engouement que l’on connaît aux alentours du Madison… Rendez-vous dès demain soir pour deux gros cartons à la sauce vengeresse ?