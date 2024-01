Nouvelle défaite pour les Spurs mais nouvelle perf très honnête pour Victor Wembanyama. On espère que certains ont pris quelques résolutions pour 2024.

28 matchs. 28 matchs et 5 victoires, voilà pour le bilan 2023 de Victor Wembanyama en NBA. On s’attendait pas à des folies mais on s’attendait à un tout petit mieux, et la difficulté des Spurs à exister reste tout de même un chouïa cachée par les grosses perfs de leur n°1 de Draft. Comme cette nuit, avec une nouvelle grosse défaite de San Antonio (à Boston, logique) mais un seul mot à la bouche des fans français ce matin : le fameux dunk de Victor au troisième quart-temps. On vous le remet juste ici, et on enchaine ensuite :

Victor Wembanyama is unreal.

pic.twitter.com/u7D9z47J1c

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 1, 2024



Un gros passage au deuxième quart, ce dunk après la mi-temps, et au final du Wemby habituel (21 points, 7 rebonds, 3 passes, 1 contre, 1 défaite). Évidemment que les Celtics sont à une galaxie d’écart en termes de construction d’équipe, d’expérience et donc de niveau, on ne tapera donc pas sur les Spurs pour cette défaite, mais très vite San Antonio devra gagner des matchs, au moins quelques uns, pour créer une dynamique qui s’adjoindra au talent de quelques jeunes cracks texans.

Les Spurs possèdent un mec qui tourne à 180% au tir dans la raquette et qui peut traverser le terrain avec deux dribbles alors merci d’en prendre conscience, dès demain. En attendant ? On vous laisse faire une capture d’écran du dunk de la nuit et commander votre poster grandeur nature, ça ira trop bien sur la façade nord de la maison.