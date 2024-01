1er janvier, ça va aller très vite car on n’analyse pas la saison d’un joueur ni même un match de basket avec autant de pétillant dans le sang. Que faire dans ces cas-là ? Balancez du highlight, parce que ça parle très bien à notre place.

Les Hawks gagnent environ deux matchs sur cinq depuis trois ans mais Trae Young, lui, enchaine les mixtapes soir après soir, semaine après semaine, saison après saison. 28 points et 11,2 passes cette saison, excusez-le, et récemment une série incroyable de matchs en 30 points et 10 passes ou plus, série qui lui a permis de rejoindre le Hall of Famer Oscar Robertson dans la très courte liste des joueurs ayant réalisé cet exploit.

Productif donc, mais aussi spectaculaire, l’un des meneurs les plus flashys de la Ligue, qui a su compenser un physique pas facile (petite taille et tronche de cake) par une malice et un vice quasiment sans égal en NBA.

Cette nuit ou plutôt hier soir ? Performance capitale dans la capitale, peut-être qu’on a écrit ce papier uniquement pour ce jeu de mot vous ne saurez jamais, énorme perf en tout cas à Washington. 40 points à 11/19 au tir dont 4/8 du parking et 14/19 aux lancers, 3 rebonds, 13 passes et 3 steals en 40 minutes. Du chiffre du chiffre et encore du chiffre, puis des highlights so… Trae Young. Une fake pass qui a envoyé Landry Shamet visiter toute la Côte Est, une no look pass sur un alley-oop pour Jalen Johnson, et globalement le récital habituel qui fait du moindre match de Trae Young un évènement à ne pas rater. Et en jouant du côté d’Atlanta, il fallait le faire. Allez, on envoie les images et on se retrouve juste après (non) ?

Trae Young (40 PTS, 13 AST) put on a SHOW in the Hawks 130-126 win over the Wizards 🤩 pic.twitter.com/XxOGffS4IF

— NBA (@NBA) December 31, 2023