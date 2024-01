Premier NBA Top 10 de l’année, avec un peu de Suns et un peu de course au ROY. Envoyez la sauce, nous on repart cuver.

Cette action nous démontre qui est le meilleur joueur des Suns, oui la cuite d’hier fait encore son effet.

Chet Holmgren a joué avec Nic Claxton comme si c’était un vulgaire Times’up du réveillon.

Vous connaissez la nouvelle série Netflix sortie cette semaine ? Adaptée de la Casa de Papel ? Eh bien Jose Alvarado ne joue pas dedans mais il aurait pu.

La feinte de passe de Trae Young a permis à Landry Shamet de visiter Washington, le Pérou, la Vendée et la Papouasie.

Victor Wembanyama passe au dessus de Luke Kornet, on rappelle que Luke Kornet mesure 2m18.

Bradley Beal enfin de retour, et il a très vite montré qu’il lui restait un peu de talent.

Si une action pouvait résumer la carrière de Trae Young ce serait probablement celle-là. Et Jalen Johnson, on va très vite en reparler hein.

I believe i can fly, i believe i can win a match.

Deni Avdija au buzzer du premier quart-temps, quelle incroyable équipe des Wizards ! (pas du tout)