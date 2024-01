L’année 2023 est dans le rétro, 2024 démarre timidement avec un mal de bide et quelques highlights. On part sur le premier résumé de l’année, on préchauffe !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Match très offensif – sans blague – entre les Hawks et les Wizards, et victoire des Hawks grâce, notamment, à un Trae Young phéno (40 et 13) et à un Jalen Johnson qui revient très fort (23 pions, career high)

C.J. McCollum a mis cinq 3-points au premier quart, LeBron en avait collé 21 à la mi-temps, mais au final le braquer Jose Alvarado et les Pels ont braqué les Lakers.

Victoire tranquille du Thunder, Shai et Chet continuent leurs travaux et c’est SALE.

Les Celtics ont assuré leur place de leader de la Ligue en écrasant les Spurs. Tranquille Émile.

Gros Sabonis et gros Malik Monk, victoire des Kings à Memphis ! King, Memphis, Elvis, bref.

Bradley Beal était de retour avec les Suns, mais cette fois-ci pour de bon. 25 points pour BB et victoire face au Magic, il faut tenir.

Les Français de la nuit en NBA

4 rebonds et 3 passes pour Bilal Coulibaly face à Atlanta

Théo Maledon toujours enfermé dans une cave de Phoenix

Ousmane Dieng et Olivier Sarr ont pu regarder l’émission d’Arthur sur TF1

21 points, 7 rebonds, 3 passes, 1 contre et 1 dunk d’Alien pour Victor Wembanyama face à Boston

Sidy Cissoko a eu le temps de rater deux tirs en fin de match

Rayan Rupert a dévissé en G League (1/8 au tir)

Le highlight de la nuit, sortez les loupes

Victor Wembanyama is unreal.

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #10 | Pick #64

Les classements

