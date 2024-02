Le concours à 3-points au All-Star Game compte huit participants. Huit comme les huit pattes d’une araignée. Qui dit araignée en NBA dit Spida, et Donovan Mitchell a parfaitement fait ce lien puisqu’il devrait participer à ce concours d’après Adrian Wojnarowski. Un peu capillotracté ouais, possible.

Cleveland Cavaliers All-Star G Donovan Mitchell plans to participate in the Three-Point contest on Saturday night in Indianapolis, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2024



Un shooteur de plus dans la besace de la NBA pour le 17 février ! Pas n’importe quel shooteur qui plus est, puisque de Donovan Mitchell tourne quand même à 36% en carrière derrière l’arc. Le franchise player des Cavs sera clairement un candidat sérieux au titre, et en gagnant ce concours, il pourrait devenir le premier joueur à remporter le Slam Dunk Contest ET le 3-points Contest (Ray Allen et Damian Lillard s’y sont notamment essayés).

En parlant de Dame D.O.L.L.A., il sera bien là pour défendre son titre, accompagné de son acolyte du backcourt Malik Beasley. Pour rassurer la Mitch, pas de Sam Merrill à l’horizon pour lui faire de l’ombre, lui qui préfère profiter de ses vacances et on le comprend.

Donovan Mitchell said Sam Merrill didn't want to participate in the 3-Point Contest because he wanted to spend time with his family, so he volunteered. #Cavs

— Hayden Grove (@H_Grove) February 6, 2024

La liste des participants est presque complète et il ne manque désormais qu’un nom pour avoir notre lineup de 8. Donovan Mitchell aura en tout cas l’occasion de se chauffer avant d’envoyer du sale au All-Star Game le lendemain. Rendez-vous samedi soir pour un shootaround de gran qualidad !

Source texte : Adrian Wojnarowski