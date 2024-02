Ricky Rubio va signer avec Barcelone jusqu’à la fin de la saison

Treize ans après avoir quitté Barcelone pour la NBA, Ricky Rubio pourrait porter à nouveau le maillot blaugrana. Le meneur espagnol va en effet signer avec le FCB jusqu’à la fin de la saison 2023-24.

Il y a quelques jours, Ricky Rubio a retrouvé le FC Barcelone pour s’entraîner, sans vraiment savoir de quoi son avenir sera fait. Aujourd’hui, on apprend via MARCA qu’il est sur le point de signer un contrat avec le club espagnol, ce qui ouvre la porte à un retour sur les parquets pour participer à des matchs.

Pour rappel, Ricky vient tout juste de tourner la page NBA et continue de soigner des soucis de santé mentale. Il est revenu à Barcelone pour “voir comment il se sent avec un ballon dans les mains”, pour essayer de reprendre du plaisir et pourquoi pas la compétition.

Visiblement, Rubio a retrouvé de bonnes sensations.

Ricky Rubio reportedly signs for Barcelona and will stay with the team until the end of the season 👀 pic.twitter.com/u8VM0ShBEG

— BasketNews (@BasketNews_com) February 6, 2024

Le meneur de 33 ans aura sa place dans le roster de Barcelone jusqu’à la fin de la saison 2023-24 et pourrait carrément jouer en EuroLeague (la date limite pour signer un nouveau joueur est ce mercredi), s’il le souhaite bien entendu.

Comme l’indique MARCA, le nouveau contrat entre Ricky et le club ne contient aucune obligation de part et d’autre et peut être résilié à tout moment. Rubio et le FC Barcelone ne se mettent aucune pression, le plus important restant la santé mentale du meneur espagnol.

Néanmoins, on vous cache pas qu’on aimerait bien revoir Ricky sur les parquets d’EuroLeague dans les prochaines semaines…

__________

Source texte : MARCA (via BasketNews)