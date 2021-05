Des Lakers aux deux visages face aux Warriors : les Looney Tunes d’abord, les Monstars ensuite, c’était Space Jam 2 avant l’heure

Les Lakers sont passés, mais les Lakers ont galéré. Face à des Warriors conquérants et emmenés une nouvelle fois par un Stephen Curry calibre MVP, les champions en titre ont connu un retard à l’allumage avant de passer la seconde en deuxième mi-temps pour finalement prendre le dessus à l’arraché.

On le disait hier, les Lakers sont vulnérables. Le joueur de Los Angeles Jared Dudley le disait lui-même, si vous voulez battre les champions 2020, vaut mieux les jouer le plus tôt possible car ensuite ça va monter gentiment en puissance. Difficile d’avoir un meilleur scénario que celui de cette nuit pour illustrer cela. Parce que oui, les Lakers semblaient plus que prenables au vu de leur entame de match et plus généralement de leur première mi-temps. Sous l’impulsion du trio de maçons LeBron James – Anthony Davis – Dennis Schroder (1/7 au tir pour LBJ, 2/12 pour AD, 1/9 pour Schroder), les hommes de Frank Vogel ont rejoint les vestiaires à -13. Dominés par l’intensité défensive déployée par les Warriors, maladroits en attaque, et sanctionnés par les role players de Golden State à force de faire une fixette sur Stephen Curry, les Lakers étaient loin de ressembler à cette machine qui fait peur à tant de monde à l’approche des Playoffs. On aurait plutôt dit les Looney Tunes dans Space Jam quand ils découvrent ce magnifique jeu qu’est le panier-ballon, tout ça avec Alex Caruso dans le rôle de Michael Jordan. Les Warriors faisaient leur loi avec leur lineup polyvalent et dynamique, un lineup qui a dominé celui des Lakers avec Andre Drummond en 5 et Anthony Davis en 4. La stratégie avec deux vrais intérieurs sur le parquet a assez rapidement montré ses limites pour les Lakers, et les Warriors ont même réussi à faire jeu égal avec Los Angeles quand Stephen Curry et Draymond Green étaient sur le banc. Pas vraiment le scénario prévu à la base, de quoi commencer à douter sérieusement.

Et puis Bugs Bunny a sorti la gourde « LeBron’s Secret Suff », et les choses ont commencé à rentrer dans l’ordre. AD, tu passes en 5, on monte l’intensité défensive d’un cran, on montre plus d’agressivité en attaque et on commence à jouer comme les champions que nous sommes. Les Lakers ont dominé les Warriors 35-24 dans le troisième quart-temps, profitant notamment des nombreux turnovers de Golden State pour trouver leur rythme en transition, et provoquant rapidement des fautes de la défense adverse. LeBron James, autour duquel il y avait quelques doutes par rapport à sa cheville et le nombre de minutes qu’il pouvait offrir à son équipe (35 au final), a enclenché la vitesse supérieure et surtout, Anthony Davis a commencé à jouer comme Anthony Davis : dans le costume de pivot, il a inscrit 20 points en deuxième mi-temps, dont 13 dans le quatrième quart-temps. L’entrée de Wes Matthews a également fait du bien mais on a surtout senti les Lakers plus à l’aise collectivement avec un lineup plus petit qu’on devrait voir pas mal en Playoffs. Et s’il a fallu attendre les premières secondes du dernier quart pour voir les Lakers enfin prendre la tête, on sentait bien qu’ils étaient en train d’imposer leur puissance sur les Dubs. Au final, cela ne s’est pas joué à grand-chose, le match aurait très bien pu basculer en faveur de Golden State. Mais c’est aussi à ça qu’on reconnaît les champions : même quand il y a des trous d’air, même quand ça coince, même quand on connaît un retard à l’allumage, on trouve un moyen pour se remettre la tête à l’endroit et assurer l’essentiel : la qualif’.

Les Lakers se sont fait peur, mais les Lakers sont officiellement en Playoffs grâce à une deuxième mi-temps dans laquelle ils ont montré pourquoi ils sont toujours les champions en titre. Allez, c’est l’heure de passer à la suite maintenant.