La course aux Playoffs : les Pelicans tapent Chicago, LeBron James et ses Lakers glissent donc à la… 10ème place de l’Ouest

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à environ trois semaines de la postseason !

Les résultats de la nuit

Raptors – Cavs : 117 – 104

Grizzlies – Pacers : 133 – 103

Bucks – Wizards : 114 – 102

Pelicans – Bulls : 126 – 109

Nuggets – Suns : 130 – 140

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – New Orleans Pelicans & Toronto Raptors : grand ouf de soulagement pour les Pelicans qui s’imposent contre Chicago. Bien qu’en méforme, l’adversaire était de taille et c’est sans trembler que Devonte’ Graham et les siens – devant un public ô combien investi – ont décorné du taureau. Les petits gars de Louisiane sont désormais ex aequo avec les Lakers mais récupèrent quand même la 9ème place. Lorsque deux bilans sont au touche-touche, c’est l’équipe la mieux classée au sein de sa division qui prend le siège du dessus. Et puis dans le Nord, les Raptors ont fait payer le tarif maison aux Cavaliers. La victoire permet aux hommes de Nick Nurse d’espérer mieux que le play-in. A contrario, ce revers fait planer sur ceux de J.B. Bickerstaff, la crainte d’une saison au finish tumultueux.

Mauvaise opération du jour – Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls & Denver Nuggets : Jarrett Allen est vital pour cette équipe de Cleveland, son retour se fait attendre. Les Cavaliers sont certes à égalité avec les Raptors, mais l’avantage mental est clairement canadien. À Chicago, le mal est fait, en train de se faire, et se fera probablement encore quelques temps. L’équipe de Billy Donovan n’y est plus avec cinq défaites sur ses six derniers matchs. Les Taureaux peuvent encore glisser sur le septième spot, synonyme d’un play-in qui serait… honteux ? Et puis à Denver, la tempête Devin Booker risque de laisser des traces. Les Wolves se rapprochent et, le 2 avril prochain, se rendent dans le Colorado pour régler des comptes avec les Nuggets. Il ne faudra pas choke.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Hornets – Jazz

– 0h : Pistons – Wizards

0h30 : Hawks – Warriors

– 1h : Heat – Knicks

– Knicks 1h : Wolves – Mavericks

– 3h : Blazers – Rockets

3h30 : Clippers – Sixers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Bucks – Raptors ou Nets

Sixers – Cavs

Celtics – Bulls

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Lakers

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Pelicans – Lakers