Devin Booker dévore les Nuggets : 49 points et 10 assists à 16/25 au tir, on a un nouvel invité dans le débat en trois lettres

Si Dalida peut bien reconnaître une chose à Devin Booker, c’est de ne pas semer ses paroles au vent. Non, l’arrière des Suns préfère semer la terreur à Denver. Une prestation XXL dont l’importance n’est pas évidente, mais qui en dit tellement long sur le statut du Golden Boy de Phoenix. Sous-coté, dans l’ombre d’un brillant collectif.

Qu’est-ce qu’il sous-entendait déjà le Book ? Que son nom n’était pas assez respecté dans la course au trophée de Most Valuable Player ? Comme mille paroles ne valent pas un acte, Devin Booker n’a pas voyagé seul dans le Colorado, il y a emmené son énorme paire. C’est quand même incroyable. Les Nuggets se faisaient une obligation de battre Phoenix afin d’éviter un retour des Wolves. Sécuriser le Top 6 à l’Ouest, éviter le play-in, gérer les minutes pour ne pas jouer sur les rotules en postseason : en voilà une fin d’exercice bien stressante ! Tout le contraire de Suns qui – du haut de leur condescendant bilan à 59 victoires pour 14 revers – n’ont plus qu’une seule victoire à décrocher pour « remporter » cette saison régulière et assurer l’avantage permanent du terrain en Playoffs. Et puis même en perdant les neuf derniers matchs, l’escouade de Monty Williams n’a besoin que d’une seule défaite des Grizzlies pour assurer l’affaire. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire qu’à Denver, les Suns ne sont pas venus faire grand-chose si ce n’est pourrir la vie d’une franchise qui joue gros. Mais en même temps, quelle idée de planifier un match de Phoenix à cette date. Le 24 mars 2017, Devin Booker inscrivait 70 points à Boston. Cinq ans plus tard, il vient de poser 49 points, 4 rebonds, 10 assists, 3 interceptions et 1 block à 64% au tir dont 2/5 à 3-points et 15/17 aux lancers-francs. Moins de points mais la victoire, le symbole est énorme. De Marquese Chriss, Alex Len et Jared Dudley comme compagnons de cellule, à Chris Paul, Mikal Bridges et Jae Crowder en camarades d’expédition. Les Suns reviennent de tellement loin.

Ce n’est toujours « que » la Ball Arena de Denver hein, mais quelle ambiance. On a senti la chaleur des Playoffs, dont Devin Booker s’est parfaitement imprégné. Son jeu à mi-distance est – avec celui de DeMar DeRozan – l’un des tous meilleurs en NBA. Ses incursions côté gauche perdent à chaque fois son vis-à-vis. Va-t-il filer au lay-up ? Larguer un floater express à trois mètres du cercle ? Caler un pas de recul et balancer un fadeaway ? Et même quand la lecture du défenseur est bonne, Devin Booker excelle dans la gestion d’une possession mal embarquée. Il ne panique pas et trouve constamment un moyen de ressortir le ballon. Cette nuit encore, il a distribué de beaux lobs à JaVale McGee et Deandre Ayton. La paire d’intérieurs est on ne peut plus précieuse dans le jeu de Book qui aime analyser les aides déclenchées – ou non – pour adapter la conclusion de son offensive : un pas explosif et lay-up, ou une hésitation et le caviar pour messieurs les grands dadets. À seulement 25 ans, lucidité, patience et maturité font de lui un joueur unique. Le leader statistique de la meilleure équipe de NBA, auquel on oublie parfois de donner du crédit. Auteur cette saison de moyennes de 26 points, 5,1 rebonds, 4,9 assists et 1,2 interception à 46% au tir dont 38% du parking, Devin Booker est candidat dans la course au trophée de MVP. Et dans un esprit qui considère la réussite collective aussi importante que les stats persos, il en est peut-être même le favori.

Mention spéciale à Bones Hyland – 23 points à 4/8 du parking -, le génialissime rookie de Denver. Mais aussi aux énormes perfs de Mikal Bridges (22 points à 8/9 au tir), Chris Paul (17 points et 13 assists). Excellement défendu, Nikola Jokic laisse derrière lui 28 points et 8 ballons perdus (!!!) à 9/10 au tir.