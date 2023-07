En signant chez les Grizzlies pour deux ans, Derrick Rose écrit une nouvelle page de sa carrière. Enfin, il semblerait qu’il revient au point de départ de tout étant donné qu’il a fait ses armes à la fac de Memphis. Pour rendre hommage à cette période de sa vie, D-Rose a décidé de reprendre le numéro qu’il y portait il y a 16 ans : le 23.

En 2007, c’était la mode des bandeaux, des poignets éponges, des shorts un peu trop longs. On n’a plus trop envie d’entendre parler de cette époque aujourd’hui quoi. Cette année-là, Derrick Rose jouait pour les Tigers de Memphis avec un ensemble trop grand et des Reebok aux pieds. Sous les ordres de John Calipari, coach actuel de Kentucky, le numéro 23 emmène les Tigers jusqu’à la finale de la March Madness mais perdront en finale face à Kansas. Même si la saison 2007-08 a été effacée par la NCAA à cause de manquements administratifs, le premier choix de la Draft 2008 reste une icône de l’université. Pour le symbole de cette épopée fantastique et de son retour dans le Tennessee, D-Rose a décidé de porter le numéro 23 à nouveau.

Derrick Rose (@drose) will wear No. 23 for the #Grizzlies. Number last worn by Jarrett Culver in 2022. #NBA pic.twitter.com/CIKU24APra

— Etienne Catalan (@EtienneCatalan) July 3, 2023

Ce choix représente quelque chose de plus grand. Tout d’abord un retour vers le commencement de tout, de sa nouvelle vie et de sa carrière de joueur pro. Ensuite, le retour à Memphis avec femme et enfants après l’avoir quitté en n’étant encore qu’un adolescent. Cela montre aussi qu’il a envie de rendre à la ville ce qu’il lui a donné il y a une quinzaine d’années, le tout en étant devenu un vrai joueur en NBA. Derrick Rose a envie de faire les choses bien et compte bien tout donner sous son nouveau maillot de Memphis au numéro pas si neuf que cela.

Source : @EtienneCatalan