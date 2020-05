Le mois de mai 2020 vu par Twitter : décidément, 2002 a toujours du mal à passer pour les Kings

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui auront marqué le mois de mai.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# La bromance continue entre Enes Kanter et Vincent Poirier.

Le corona n’affecte pas mon humeur.

Voir cette tronche affecte la mienne.

Je vais te chercher, je vais te trouver, je vais te tuer. Bonne chance.

N’oublie pas de mettre un masque pour que ce ne soit pas la dernière chose que je voie.

# Tu nous manques à tous Kobe.

We all miss you Kobe 💜💛 pic.twitter.com/7K2IRjExxh — Chicago Bulls (@chicagobulls) May 4, 2020

# Quand Isaiah Thomas bâche Trevor Ariza…

My bad TA https://t.co/oxhH1jtehA — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) May 8, 2020

Désolé TA.

# Enes Kanter a trouvé meilleur shooteur que Stephen Curry, par contre ce n’est pas un humain.

Curry qui ?

# Isaiah Thomas se souvient de ce tir de John Wall, la meilleure réponse à un trashtalking du coup avorté.

I was like damn LOL. Our all black clothes didn’t work lol https://t.co/9fhocqn0ts — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) May 12, 2020

Il y a trois ans, John Wall a inscrit le plus gros shoot de sa vie.

Je me suis dit « Merde, nos vêtements noirs n’ont pas marché ». (NDLR : les Celtics s’étaient habillés en noir, pour les « funérailles » des Wizards)

# Ce fameux shoot de Robert Horry a toujours du mal à passer pour les Kings.

Pourquoi ce tweet est inapproprié ?

Ça fait toujours mal.

# On n’oublie pas l’anniversaire de notre TP national.

Joyeux Anniversaire mon frere! https://t.co/25G7QJu3as — David Robinson (@DavidtheAdmiral) May 17, 2020

# A Sacramento, on ne veut pas d’un documentaire sur les Lakers ou les Warriors.

Choisissez-en une pour un prochain documentaire.

La dynastie des Lakers (1996-2004) ?

La dynastie des Warriors (2015-aujourd’hui) ? Non.

# Mitchell Robinson montre de vrais skills à l’entraînement mais Spencer Dinwiddie n’est pas plus convaincu que ça.

Very talented guy but I doubt the Knicks letting him go full Harden in a game lol https://t.co/dIsGRptSMS — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) May 20, 2020

C’est un gars très talentueux mais je doute que les Knicks le laissent faire du Harden en plein match.

# La bonne nouvelle : Patrick Ewing va mieux après avoir contracté le COVID-19, c’est son fils qui nous le dit.

Je voudrais remercier les docteurs et le personnel hospitalier pour avoir pris soin de mon père pendant son séjour à l’hôpital. Tout comme chaque personne qui ont transmis leurs pensées et prières pour nous depuis son diagnostic. Mon père est maintenant à la maison et va mieux. On continue de surveiller ses symptômes et de suivre les directives des soignants. J’espère que tout le monde continue de prendre soin de soi et de ses proches.

# Non vraiment, la plaie du shoot de Robert Horry est encore ouverte.

This new angle on the Robert Horry shot is INSANE 😲 pic.twitter.com/ahyXpQ5Dul — Sacramento Kings (@SacramentoKings) May 26, 2020

Ce nouvel angle du shoot de Robert Horry est INCROYABLE.

# N’est-ce pas Doug Christie ?

Une très belle édition pour ce mois de mai, grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… Tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en juin pour une nouvelle cuvée, on l’espère aussi sympa.