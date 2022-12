Face à des Lakers rapidement privés d’Anthony Davis, les Cavs se sont fait respecter à domicile. Victoire 116-102 dans la lignée d’un immense Donovan Mitchell.

On s’attendait à un nouveau show Anthony Davis à Cleveland, voire à un énième retour triomphant du roi LeBron James sur ses terres de l’Ohio mais c’est finalement un troisième larron qui obtiendra les lauriers cette nuit. Alors qu’il restait sur un match pas terrible face aux Knicks, Donovan Mitchell a trouvé de quoi se faire pardonner à l’occasion de la venue des Lakers. Après un premier acte sérieux où il aura alterné entre le scoring et les caviars à un Jarrett Allen dominant, l’arrière préféré des Cavs est monté en température pour finir la rencontre aussi bouillant qu’un volcan. La feuille de stats éblouie les yeux : 43 points, 6 rebonds, 5 passes, 4 interceptions, à 17/27 au tir. Plus que des chiffres, c’est aussi la qualité des actions du bonhomme qui a marqué les esprits et sa capacité à faire mal à L.A. au bon moment. Passe aveugle, gros and one, finition acrobatique, step back sur la tête de son défenseur, bref on le verra un peu partout dans le Top 10 du matin. On retiendra surtout ce money time de bourrin où il met la tête des Lakers sous l’eau presque à lui tout seul, pour finir sous les MVP du public de Cleveland. Le patron des Cavs, tout simplement.

Il a dit « let’s go home »pic.twitter.com/ANJywjxbiw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 7, 2022

Côté Lakers, la marche aura été un peu haute cette nuit. Anthony Davis grippé et rapidement parti aux vestiaires, les Angelinos se sont retrouvés avec une sacrée épine dans le pied. Malgré tout, le collectif aura longtemps tenu la route avec un banc productif pour soutenir LeBron James et Russell Westbrook. Thomas Bryant aura notamment marqué des points en intérimaire derrière AD. Au coude à coude avec leurs hôtes jusqu’au début du money time, les Lakers ont totalement lâché prise au pire des moments, enchainant pertes de balle et mauvais choix en attaque alors que Spida les détruisait de l’autre côté du terrain. La belle série du moment (3 victoires) prend donc fin ce soir à Cleveland et il ne faudra pas pleurer trop longtemps sur son sort car les Purple and Gold sont attendus dès demain du côté de Toronto pour un back-to-back pas franchement fun. À voir les décisions du staff pour Davis et un LeBron James visiblement toujours gêné par sa cheville.

Donovan Mitchell sur un nuage, Cleveland calme les Lakers au Rocket Mortgage Fieldhouse. LeBron James a retrouvé ses terres cette nuit mais le nouveau roi de l’Ohio s’appelle bien Spida.