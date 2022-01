NBA All-Star Game 2022 : conférence Ouest, nos 5 titulaires et 7 remplaçants ! Apéro TrashTalk

Il y a six jours, les premiers résultats des votes pour le prochain All-Star Game sont tombés. Et demain, le 13 janvier, il y aura une nouvelle update. L’occasion pour nous de faire un gros point sur la course au match des étoiles dans les deux conférences. Après l’Est, on passe à l’Ouest.

Quels sont les cinq titulaires et les sept remplaçants à l’Ouest en vue du prochain All-Star Game ? C’est la grande question de cet Apéro spécial match des étoiles, version Wild Wild West. Bon évidemment, comme vous pouvez l’imaginer, le nom de Stephen Curry va être mentionné, lui qui a terminé en tête du classement général des votes au premier checkpoint. Y’a aussi de bonnes chances pour qu’on parle de joueurs pas trop mauvais comme Nikola Jokic, LeBron James ou encore Ja Morant. Mais derrière les évidences, on a surtout voulu se poser pendant quasiment une demi-heure pour débattre sur ceux qui possèdent des arguments, mais qui sont en concurrence avec d’autres. Parce que oui, la course au All-Star, elle est toujours endiablée !

Vous connaissez la chanson : on se trouve un fauteuil ou un endroit pour s’installer peinard, on se prend un truc à grignoter pendant l’apéro si on a faim, on commente si on veut partager son avis avec les copains. Pour le reste, on s’occupe de tout !