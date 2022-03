Programme NBA : Kevin Durant et Kyrie Irving en visite chez les Hornets, ça sent bon le… play-in cette histoire

On a encore eu une belle soirée NBA hier, on souffle un coup pour bien repartir dès cette nuit ! KD – Kyrie à l’assaut des Frelons, Ja Morant et un duel californien, on a déjà hâte que ça commence. Allez hop, on envoie le programme !

# LE PROGRAMME DU MARDI 8 MARS

1h : Hornets – Nets

1h : Pacers – Cavs (sur beIN Sports 4)

1h : Magic – Suns

1h30 : Grizzlies – Pelicans

2h : Thunder – Bucks

4h : Warriors – Clippers (sur beIN Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Hornets – Nets (1h) : le voilà le match de la nuit ! Les Nets sont neuvièmes de la Conférence Est avec 32 victoires pour 33 défaites. Devinez qui a exactement le même bilan et qui est situé juste devant eux ? Les Hornets. Traduction, on s’attend à un match dans une ambiance de Playoffs, même si ça joue le play-in. Le vainqueur prendra donc le huitième spot et ça peut peser au moment de faire les comptes en fin de saison, puisqu’on rappelle que le huitième a deux chances pour se qualifier en PO (il peut se permettre de perdre le premier match de play-in) tandis que le neuvième doit remporter deux rencontres de suite pour espérer intégrer le Top 8. Ball/Bridges contre Kyrie/KD, attendez-vous à des highlights dans tous les sens, et ce jusqu’à la fin des 48 minutes car le match s’annonce très serré.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Cavs sont globalement dans le dur et l’infirmerie continue de se remplir. Peuvent-ils repartir de l’Indiana avec la win ?

Wendell Carter Jr. est en forme en ce moment, c’est l’occasion de confirmer cette dynamique face aux Suns, premier de la NBA.

Même s’ils sont tombés face aux Nuggets, les Pelicans de Brandon Ingram et C.J. McCollum sont très chauds en ce moment. Mais en face, y’a Ja Morant. Comment dire, ça peut faire des étincelles.

Les Bucks ont battu Miami, Chicago et Phoenix lors de leurs trois dernières sorties. Alors ce n’est pas OKC qui devrait poser des problèmes à la bande à Giannis

Au repos hier contre les Nuggets, les joueurs majeurs des Warriors sont de retour (sauf Draymond Green) pour se remettre la tête à l’endroit face aux Clippers.

Une jolie petite soirée NBA à vivre tranquillement. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée et on se donne rendez-vous à 1h pour le début des choses sérieuses.