Steve Kerr pense que Nikola Jokic va être MVP : « Il rend tous ses coéquipiers meilleurs. Peu importe ce que vous faites en défense, il le contre »

Ce lundi, les Warriors sont tombés entre les montagnes du Colorado. Un goulet d’étranglement dans lequel Nikola Jokic attendait ses proies. Une fois encore, ce fut un massacre. Une fois encore, l’adversaire n’a pas cherché d’excuse. Genou ployé, Steve Kerr a déclaré publiquement son respect pour l’intérieur serbe avec des mots qui – après avoir écarté deux ou trois plis de gras – lui filent droit au cœur.

Validé par un triple champion NBA, si c’est pas la classe. Bien sûr, Steve Kerr a aussi ses cinq titres en tant que joueur, mais là c’est le coach qui parle. Le coach qui a composé au sein de l’une des meilleures dynasties de l’histoire. Le coach qui a aligné Kevin Durant, Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson dans le même cinq majeur. L’effet du compliment est ainsi décuplé. S’il faut lâcher 32 points, 15 rebonds et 13 assists sur les 3èmes de la Conférence Ouest pour s’attirer les louanges du velleda californien, c’est que ces louanges ont de la valeur. Ce lundi, Nikola Jokic a tout simplement été injouable. Seul vrai poste 5 des Dubs, Kevon Looney a passé une bien sale soirée, et ce malgré son double-double. Bien que son équipe traverse une sale passe avec cinq défaites consécutives – et neuf sur les onze derniers matchs – Steve Kerr n’en a pas perdu sa bonne foi pour autant. La décla qui suit est à nuancer, ses propos ne l’engagent en rien, mais la marque de respect mérite que l’on s’y attarde.

« Il a été spectaculaire ce soir. Il rend tous ses coéquipiers meilleurs, il rend la défense si difficile et il joue le jeu à un rythme si facile. Nous avons joué contre le MVP en titre, qui devrait probablement le regagner […] Je n’ai pas de vote, mais Jokic est juste un joueur incroyable et a été spectaculaire ce soir. Il rend tous ses coéquipiers meilleurs. Il rend la défense si difficile parce que peu importe ce que vous faites, il le contre. Il joue le jeu à un rythme si facile et les choses semblent si fluides pour lui. Avec notre défense qui se débat déjà dans ce match, c’est un gars difficile à affronter quand en plus vous n’êtes pas bien connecté sur cette extrémité du terrain. » – Steve Kerr

C’est beau, mais absolument rien n’est fait pour l’intérieur serbe. Pour l’instant, Joel Embiid a une toute petite longueur d’avance dans la plupart des classements. Sur la saison, le Camerounais lâche des moyennes de 29,7 points, 11,2 rebonds, 4,3 assists, 1,1 interception et 1,4 block à 49% au tir dont 35% au tir. Les Sixers sont 2èmes de la Conférence Est avec 40 victoires pour 24 défaites. Pour ce qui est du Joker, la relève de Joaquin Phoenix claque 25,9 points, 13,8 rebonds, 8,1 assists et 1,4 interception à 57% au tir dont 36% à 3-points. Les Nuggets sont quant à eux 6èmes de la Conférence Ouest avec 39 victoires pour 26 revers. C’est tellement kif-kif. L’avantage statistiques est cependant pour Nikola Jokic, qui à l’heure actuelle, pourrait devenir le premier joueur de l’histoire à mener une équipe en termes de points, de rebonds, de passes, d’interceptions, de blocks et de pourcentage de réussite sur une saison. Un haut fait qui sonne bien MVP.