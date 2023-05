Écrasé par Miami cette nuit, Boston va se réveiller avec une sacrée gueule de bois. Totalement hors du coup, les Celtics n’ont jamais donné l’impression de jouer un match couperet. Retour sur le naufrage collectif des joueurs au trèfle lors du Game 3.

Le message était pourtant simple cette nuit : win or die. On connaît le pourcentage des équipes qui ont retourné un 0-3 en Playoffs (aucune), les joueurs des Celtics le connaissent aussi. Dans cette situation, il ne faut plus calculer les matchs à domicile ou à l’extérieur, il faut gagner et surtout tout donner. Dans ce Game 3, on n’a pourtant pas eu l’impression que Boston était au pied du mur. On n’a même pas forcément eu l’impression que Boston était en train de jouer un match de Playoffs à dire vrai.

Hormis une brève résistance dans le premier quart-temps, les Celtics ont totalement perdu pied. Individuellement, collectivement, il n’y aura pas grand-chose à sauver pour la Green Nation. La défaite est de 26 points mais le ressenti est tellement pire.

Par où commencer ? Par les leaders peut-être. On pense bien sûr aux Jay Brothers. Les deux compères ont sorti leur pire match de la série. 26 points à deux, 12/35 au tir et 1/14 de loin, sans oublier 6 ballons perdus… Cette fois-ci, on ne pourra pas leur reprocher d’avoir raté leur money time puisque la rencontre était déjà pliée à la fin du troisième quart-temps.. Dans ces moments où l’équipe est dans le mal, on attend des leaders qu’ils montrent la voie et les deux All-Stars n’ont pas répondu présent.

In Game 3:

Brown/Tatum — Vincent/Robinson —

26 PTS 51 PTS

12-35 FG 18-25 FG

1-14 3P 11-16 3P

The Jays were both drafted 3rd overall. Duncan and Gabe were undrafted. pic.twitter.com/tNupcxnVeE

— StatMuse (@statmuse) May 22, 2023

On peut aussi parler de la défense, totalement permissive et qui a laissé le Heat rentrer dans son match et prendre chaud. Certes, Miami a eu une adresse qu’on voit rarement mais Boston n’a jamais réussi deux stops de suite ou presque, impensable quand on sait de quoi cette équipe est capable.

Pire, c’est dans l’envie que Boston nous a le plus déçu. Les Celtics ont mis de l’agressivité mais pas dans leur jeu, plutôt dans leur manie d’aller rouspéter sur chaque décision arbitrale. Certes, les refs ont comme toujours manqué un coup de sifflet ou deux, mais hors de question de mettre cette défaite sur le dos des zèbres.

Où était le sentiment d’urgence chez les Celtics ? Où était le couteau entre les dents car plus rien à perdre ? Où était le hustle où on se dit “ils ont plus faim que l’adversaire” ? Y’a pas de Jimmy Butler en feu à 55 points en face là, c’est juste l’équipe adverse qui a mis bien plus de hargne et de niaque pour aller chercher la victoire.

Boston donne presque l’impression d’avoir déjà renoncé mais attention car il reste encore (au moins) un match. La qualification semble désormais utopique pour les hommes de Beantown mais éviter une humiliation comme cette nuit avec un sweep en cerise sur le gâteau serait déjà un moindre mal. Si ça joue comme ça au Game 4…

