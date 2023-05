Si Miami a facilement disposé de Boston cette nuit, le Heat le doit en grande partie à son collectif, sa défense et surtout une adresse insensée en attaque. Symbole de ce coup de chaud, Gabe Vincent a joué au Splash Brother.

Bam Adebayo ne pouvait pas mieux résumer la situation en interview d’après-match : “le cercle était aussi grand qu’un océan pour tout le monde”. Totalement en feu, les shooteurs de South Beach ont en effet passé une excellente soirée au Kaseya Center. Certes, la défense de Boston a aussi aidé les uns et les autres à trouver leur zone de confort mais on vient d’assister à ce genre de match où chaque joueur de Miami pouvait tirer par la fenêtre de sa chambre et faire ficelle malgré tout. 57% au tir pour toute l’équipe dont 54% du parking (19/35) !

Meilleur scoreur du match et auteur de son record en carrière, Gabe Vincent a incarné cette facilité de Miami à rentrer ses tirs. 29 points, 11/14 au shoot, 6/9 de loin, le meneur s’est fait bien plaisir. Fun fact, il a scoré plus de points que Jayson Tatum et Jaylen Brown réunis… Il nous a aussi gratifiés de quelques actions spectaculaires, les chevilles de Payton Pritchard en savent quelque chose.

🔥 7-8 from the field

🔥 4-5 from deep

Gabe Vincent is on FIRE in Game 3 on TNT! pic.twitter.com/GcvKwDeE9e

— NBA (@NBA) May 22, 2023

Gabe Vincent, Caleb Martin, Duncan-Robinson, trois joueurs non-draftés qui ont mis le feu à la seconde meilleure équipe de l’Est. Cette phrase est juste magique. Les trois bonhommes cumulent 15 tirs primés à eux seuls. Le Jimmy Neutron de Floride est même devenu le joueur avec le plus de 3-points inscrits dans l’histoire du Heat en Playoffs. Il dépasse… LeBron James.

👏 Duncan Robinson is now the @MiamiHEAT all-time leader in playoff threes, passing LeBron James! pic.twitter.com/2BXX6KF03M

— NBA (@NBA) May 22, 2023

Malgré Tyler Herro toujours blessé, malgré Victor Oladipo sur la touche pour un moment, le collectif de Miami prouve que soudé, il est capable de tout. Cette nuit, on a assisté à l’un des meilleurs matchs du Heat sur cette postseason voire peut-être même le meilleur, une véritable masterclass collective des deux côtés du terrain. Maintenant, il ne reste plus qu’à achever Boston pour retrouver les Finales NBA.

Il y a trois ans, Jimmy Butler semblait être obligé de devoir tout faire pour que Miami puisse gagner un match. Aujourd’hui, l’ailier All-Star a fini le match à 13 points, et le Heat a déroulé. Cette équipe est spéciale et elle peut rêver grand pour la fin de ces Playoffs 2023.

Source texte : NBA