Jazz : le 5 majeur all-time de Utah ! Apéro TrashTalk

Ding ding ding, nouvel épisode du 5 majeur all-time ! Beh oui, quand on commence une assiette, on la termine. Du coup, il nous reste quelques franchises à gérer et c’est au tour du Jazz de Utah d’être mis en avant aujourd’hui.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’Apéro, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

Place aujourd’hui à 48 minutes sponsorisées Salt Lake City et New Orleans. Si vous suivez un tant soit peu la NBA, vous devez sans doute savoir que le Jazz est aujourd’hui l’une des franchises les plus solides de la Ligue et ce… depuis sa création. Un paquet de légendes passées en ville, pas le plus beau palmarès mais toujours placés et parfois même très bien, ça c’est pour le concret. Sur le terrain ? Une vraie institution, une vraie « politique ». Parce que ce fût parfois beau, parfois rugueux, mais très souvent ça a « bien joué » chez le Jazz. Vous allez vite vous en rendre compte, la franchise de l’Utah renferme dans son placard à souvenirs quelques grands et beaux noms et il fallait donc y passer, trier, faire un choix pour faire ressortir le meilleur, selon nous, de ce que le Jazz a proposé depuis plus de quarante ans.

Vous connaissez le mode d’emploi : vidéo, sourire, et votre 5 majeur attendu de pied-ferme !

Source image : montage pour TrashTalk par Léonce Barbezieux