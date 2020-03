La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : un troisième cas décelé et un Rudy qui lâche les billets

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Rudy Gobert met la main à la poche



Comme d’autres avant lui (Kevin Love, Giannis Antetokounmpo, Zion Williamson…), Rudy Gobert a décidé hier de sortir le chéquier afin d’aider à la lutte contre la propagation du virus. Un don pour les employés à Salt Lake City ou Oklahoma City, un autre pour les familles des malades et un dernier pour venir en aide au services de santé en France, le geste est propre et réalisé avec une belle paire de gants. Y’a un peu de responsabilité là-dessous mais surtout un geste noble, alors bravo Rudy, tu n’es pas grand que par la taille.

# Les proprios commencent à imaginer des alternatives pour la fin de saison



On n’en est qu’aux prémices d’une telle discussion car, évidemment, la priorité est aujourd’hui à freiner le COVID-19, mais certains propriétaires commencent à imaginer ensemble ce à quoi une éventuelle fin de saison pourrait ressembler. Ça parle de jouer entre deux et quatre matchs pour terminer la régulière, histoire de satisfaire les contrats TV, et une date a filtré comme butoir quant à une reprise potentielle : ce pourrait être le 1er août au plus tard, pour une batterie de séries de Playoffs raccourcies. On vous arrête tout de suite… on n’en est pas là.

The drop dead date to start the season would be August 1st. Possibility of shorter playoff series. Also possibility next season starts later. But it’s fluid and complicated. — Five Reasons Sports Network (@5ReasonsSports) March 13, 2020

# Christian Wood contaminé à son tour



Le pivot des Pistons est officiellement le troisième joueur infecté par le COVID-19. Le virologue Shams Charania a bien noté que les Pistons avaient rencontré le Jazz le 8 mars dernier et en a tiré ses propres conclusions, et nous on préfère simplement souhaiter un sain rétablissement à celui qui avait presque réussi à faire sourire les fans des Pistons depuis un mois.

Detroit Pistons‘ Christian Wood has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Wood had 30 and 11 rebounds against Rudy Gobert on Saturday night before a career-high 32 on Wednesday. Sources say Wood has shown no symptoms and is doing well. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 15, 2020

Les franchises américaines se bougent pour leurs employés, on se serre les coudes à défaut de se les toucher

A Chicago ou Los Angeles notamment, mais partout aux États-Unis, les franchises et propriétaires de salles mettent également la main à la poche pour assurer tout ou partie du salaire de leurs employés. Stratégies différentes mais un point commun d’Est en Ouest : on n’oublie pas les petites mains.

Et pendant ce temps, le vestiaire du Jazz continue de faire la gueule à Rudy Gobert.