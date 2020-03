Rudy Gobert met à son tour la main à la poche : 500 000 dollars de dons, le mec n’est pas grand que par la taille

Depuis la suspension de la saison dans la nuit de mercredi à jeudi pour cause de COVID-19, plusieurs joueurs ont fait des dons afin de soutenir principalement les employés des salles NBA qui sont aujourd’hui à l’arrêt. Ce samedi, c’est Rudy Gobert qui a mis la main au porte-monnaie, et le Frenchie a tout simplement décidé de lâcher un demi-million de dollars !

Deux jours après s’être excusé publiquement pour son « manque de discernement », Rudy Gobert est passé à l’action en faisant un don de 500 000 dollars pour soutenir non seulement les employés de la Vivint Smart Home Arena, comme ont pu le faire Kevin Love, Giannis Antetokounmpo, Zion Williamson ou encore Blake Griffin, mais aussi des familles touchées par le COVID-19 à Utah et Oklahoma City (où Rudy a été testé positif au coronavirus avant la rencontre Thunder – Jazz, qui n’a pas été jouée), sans oublier d’aider en France. C’est le Jazz qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué, en détaillant la répartition de ce don. 200 000 dollars pour les employés qui bossent dans la salle d’Utah, 200 000 dollars pour les familles (100 000 à Utah, 100 000 à OKC), et 100 000 euros vers le système de santé hexagonal. À ce jour, c’est la plus grande contribution faite par un joueur dans le cadre du COVID-19. L’ensemble de la franchise des Warriors avait fait un don d’un million de dollars pour aider les employés du Chase Center, mais ça comprenait à la fois les joueurs, les propriétaires et les coaches. Sans rentrer dans des comparaisons inutiles car ce n’est pas le but, ça montre bien que Rudy voulait frapper fort, ce qui est compréhensible étant donné les circonstances. Un comportement immature à la fin d’une conférence de presse suivi d’un test positif, bonjour la tempête médiatique. Si les images restent et qu’il sera pour toujours associé à l’arrivée du COVID-19 dans le monde de la NBA et donc à la suspension de la saison, c’est évidemment une grosse initiative qui mérite d’être soulignée.

« Je sais que les gens ont été impactés de nombreuses manières différentes. Ce don est un petit jeton qui reflète mon soutien pour tous ceux qui ont été impactés, et représente la première des nombreux initiatives que je compte prendre pour essayer de faire une différence positive, tout en continuant à m’informer et informer les autres sur le COVID-19 » a notamment déclaré Rudy à travers le communiqué du Jazz.

Le soutien montré par les différents joueurs NBA pour les employés de leur franchise fait plaisir. Kevin Love a superbement lancé le mouvement, Rudy Gobert est allé encore plus loin et on espère que ça poussera d’autres joueurs à faire de même dans les jours à venir. L’incertitude règne plus que jamais aujourd’hui autour de la Grande Ligue mais surtout en dehors du monde du sport, qui passe forcément au second plan, alors tout élan de solidarité est toujours le bienvenu.

Au cœur de la polémique pour son comportement qui a précédé l’annonce de sa contamination au COVID-19, Rudy Gobert est bien conscient de ses erreurs et il fait aujourd’hui le maximum pour se racheter en apportant un très gros soutien face à ce virus qui retourne la planète. On applaudit !

Source texte : Utah Jazz