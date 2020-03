Rudy Gobert présente ses excuses : « J’ai manqué de discernement », et il est l’heure pour nous de ne pas faire la même erreur

Au cœur de la tempête depuis l’annonce dans la nuit de mercredi à jeudi de sa contamination au COVID-19, Rudy Gobert était resté silencieux au fil d’une journée clairement psychédélique pour la NBA et la planète en général. Le pivot du Jazz a finalement publié hier soir un communiqué sur les réseaux sociaux, entre regrets et appel à la prudence.

On a vu et entendu un peu de tout depuis hier matin concernant Rudy Gobert. En cause ? Cette double-annonce, la première entraînant inexorablement la deuxième :

Utah Jazz All-Star Rudy Gobert has tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Sources say Gobert is feeling good, strong and stable — and was feeling strong enough to play tonight. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 12, 2020

The NBA has suspended its season. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 12, 2020

Le choc fut d’abord énorme pour toute la communauté NBA, tiraillée entre le désespoir de voir sa Ligue préférée à l’arrêt et la crainte que le virus se propage toujours plus vite. En France notamment, puisque jusqu’à preuve du contraire le grand Rudy is bien from Saint-Quentin et not from Tallahassee. Rapidement les réactions se faisaient nombreuses, et si une partie des fans et de la population en général souhaitait tout d’abord que les personnes infectées retrouvent au plus vite la santé, et que la pandémie se prenne au plus vite un énorme chase-down block, une autre préférait tirer à boulets rouges sur un homme aperçu quelques jours plus tôt… minimiser la maladie en touchant tous les micros d’une salle de presse. À ce moment-là pour lui ? Le COVID-19 n’était qu’un lointain danger, et il fallait arrêter de psychoter pour un oui ou pour un non. Une attitude déplacée, immature, mais que Rudy a rapidement dû regretter lorsqu’il a vu l’ampleur d’une crise devenue mondiale, et encore plus lorsque les médecins du Jazz lui ont finalement appris… qu’il était porteur du coronavirus. Fichtre. Le retour de flamme sera terrible pour Rudy et très vite tout le monde, partout… mélange à peu près tout. Rudy Gobert a agi de manière irresponsable, Rudy Gobert a infecté la planète entière, Rudy Gobert doit être banni à vie, Rudy Gobert doit prendre perpète, les messages les plus fous s’enchaînent, probablement que ça doit faire du bien aux destinateurs. Une mise à mort médiatique – et pas que, Rudy a également reçu des menaces de mort sur Twitter – amplifiée quelques heures plus tard suite à l’annonce du test positif au COVID-19 de… Donovan Mitchell, l’autre All-Star du Jazz. Une annonce signée Adrian Wojnarowski, une annonce au wording… étonnant.

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2020

On vous laissera juger la violence des termes employés et imaginer la manière avec laquelle les fans les auront transcrits, juste le temps de vous poser ci-dessous un autre communiqué, celui de Donovan Mitchell, qui ne laissait cette fois-ci aucun doute à l’ambiance qui doit régner actuellement dans le « vestiaire du Jazz » :

Le Woj a d’ailleurs ajouté « qu’il y avait un grand travail à faire pour réparer les relations » entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell, mais aussi entre Rudy et d’autres coéquipiers. Le roi de la breaking news parle d’une grande « frustration » envers le Frenchie et ça risque d’être compliqué de passer au-delà de ça.

C’est donc officiel, Rudy Gobert est dans la tourmente… et il est seul. Seul face à son « erreur », qui – mode porte-voix activé – on le rappelle n’a pas forcément eu pour conséquence que des gens contractent la maladie. Seul face à sa rehab, et dans un souci de mieux-être, de comm ou de tout ce que vous voulez, Rudy y est donc allé de son message hier soir sur les réseaux, « allocution » obligatoire après les événements du jour. Twitter, Insta, la base :

Des mots simples, des excuses évidemment, un appel à plus de prudence et des fans rassurés quant à son état de santé. Un message léger et sans trop en faire, juste pour montrer – aussi – qu’il ne se laisse (peut-être) pas abattre par une situation sacrément merdique pour lui.

Si aujourd’hui la NBA et tout un tas d’autres institutions sont gelées, Rudy Gobert reste et restera pour sa part lié étroitement et à jamais à la première suspension générale de la Ligue. Il faudra être fort pour s’en relever, il faudra passer outre la bêtise de certains, mais aussi se souvenir de la sienne. To be continued.