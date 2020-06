Heat : le 5 majeur all-time de Miami ! Apéro TrashTalk

Ça y est, on y arrive ! Beh oui, quand on commence une assiette, on la termine. Un dernier 5 majeur all-time, ça vous dit ? Aujourd’hui, direction Miami pour rendre visite au Heat et revenir sur les grands noms qui ont fait le succès de la franchise floridienne.

Le Heat a vu le jour en 1988 seulement, mais l’équipe de Miami a déjà une grosse histoire derrière elle. Cinq finales NBA jouées, trois bannières accrochées au plafond de l’AmericanAirlines Arena, des superstars, des joueurs qui symbolisent véritablement la franchise… bref, tout ce qu’il faut pour sortir un 5 majeur all-time bien kiffant. Et en plus, il y a du beau monde à chaque poste. On va éviter les spoils mais quelque chose nous dit qu’un certain numéro 3 à l’arrière et qu’un numéro 6 à l’aile ont de bonnes chances de figurer dans le cinq. Une vraie question s’est également incrustée dans la vidéo pour faire un beau débat : Udonis Haslem ou Chris Bosh en ailier-fort titulaire… ? Vous êtes sur le point de le découvrir. Allez, sortez votre meilleure crème solaire, car on rend hommage à South Beach aujourd’hui !

Vous connaissez le mode d’emploi : vidéo, sourire, et votre 5 majeur attendu de pied-ferme !

