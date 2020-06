John Wall insiste auprès des Wizards pour qu’ils signent DeMarcus Cousins : Jean Mur se sent sûrement un peu seul à l’infirmerie

Coéquipiers à l’université du Kentucky il y a une décennie, John Wall et DeMarcus Cousins sont restés proches. Et les deux ont souvent clamé leur envie d’évoluer sous le maillot de la même franchise NBA. Le meneur des Wizards continue de croire à cette possible réunion, et il compte bien convaincre Washington.

Ça fait longtemps qu’il n’a pas foulé les parquets, mais John Wall fait parler de lui en ce moment. Après avoir donné des nouvelles de son état de santé puis son avis concernant la reprise de la NBA à Orlando, l’ancien All-Star de Washington continue de s’exprimer. On connaît l’amitié qui unit John Wall et DeMarcus Cousins. Respectivement 1er et 5è choix de la Draft 2010, les deux ont été formés chez les Kentucky Wildcats, avec également un certain Eric Bledsoe dans le roster. On peut dire que ça jouait. Ce trio espérait évoluer ensemble mais ils n’ont jamais réussi à se retrouver dans la même équipe. John Wall continue cependant de croire à une potentielle arrivée de Boogie aux Wizards. Dans une interview sur Instagram avec The Undefeated, Jean Mur a réaffirmé son envie d’évoluer avec son copain, aujourd’hui sans équipe.

« J’essaie de faire pression pour ça. J’y travaille depuis environ cinq ans. Je veux le signer maintenant ! »

Et le meneur All-Star semble vraiment déterminé. Wall a indiqué qu’il avait récemment discuté de l’ancien pivot des Kings avec Tommy Sheppard, le GM des Wizards. Mais victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou en août dernier, Boogie n’a pas foulé les parquets de la Ligue depuis les Finales NBA 2019. Les deux All-Stars possèdent quand même un sacré historique sur le plan des problèmes physiques. Car comme John Wall, DeMarcus Cousins a aussi été victime d’une rupture du tendon d’Achille en janvier 2018. Ça fait beaucoup. Du coup, ils se comprennent lorsqu’ils parlent gros bobos. Et Jean Mur a apporté quelques conseils à son poto d’université.

« Je lui ai dit, ‘Frère, sois intelligent, prends ton temps pour être en bonne santé afin de pouvoir montrer aux gens qui tu es’. Je veux qu’il se concentre sur ça et revienne au Boogie qu’il était. »

On ne sait vraiment pas si la réunion des deux sera possible un jour. L’avenir répondra à cette question. On va d’abord souhaiter aux deux larrons de revenir en forme sur les parquets NBA, même si ce n’est pas gagné vu les grosses blessures dont ils ont été victimes. Mais rien que d’imaginer les deux évoluer ensemble dans leurs meilleures années, ça fait peur ! John Wall, c’est un mec qui tournait en 20-10 quand il était au top, tandis que DMC lâchait des 27-12 chaque soir. Bon, ça paraît quand même bien loin tout ça…

L’arrivée de DeMarcus Cousins à Washington, c’est pour quand ? C’est une possibilité, une envie, on verra bien si la réunion est possible. Mais déjà attendons simplement de voir les deux revenir sur les parquets, ça serait déjà pas mal.

