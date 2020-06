Les Knicks prévoient de s’entretenir avec une dizaine de coachs potentiels : la liste s’agrandit, mais toujours pas de Phil Jackson en vue

On le sait, les Knicks sont à la recherche d’un nouveau coach. Si Tom Thibodeau et Kenny Atkinson apparaissent comme les principaux candidats pour le poste, Ime Udoka serait aussi dans les petits papiers de New York, tout comme Pat Delany.

Du côté de New York, on aime les feuilletons. Et la franchise de basket basée à Manhattan n’échappe pas à la règle. Invités à rester chez eux lors de la reprise à Orlando, les Knicks commencent à préparer la saison prochaine. On ne va pas vous parler du secret du barbecue de Julius Randle ou du talent de Kevin Knox au beach-volley . La question qui alimente rumeurs et tractations en ce moment, c’est celle concernant le futur coach des Knicks. Le feuilleton est palpitant. Le président de la franchise Leon Rose aurait prévu des rendez-vous avec pas moins de huit à dix candidats pour enfin trouver la perle rare, annonce Ian Begley de SNY. Et on la cherche depuis longtemps cette perle dans la Grosse Pomme. Beaucoup d’entretiens à venir donc, et on ne risque pas de connaître le nom du nouveau pote de Spike Lee tout de suite. Si les noms de Kenny Atkinson et Tom Thibodeau dominent, la short-list serait en fait assez… longue. Ime Udoka, actuel assistant à Philadelphie, et Pat Delany, assistant de Steve Clifford au Magic, seraient aussi dans la course.

The Knicks plan to interview 76ers assistant coach Ime Udoka for their head coaching job, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 17, 2020

Orlando Magic assistant Pat Delany will interview for the New York Knicks head coaching job, sources tell ESPN. Delany has been an assistant under Steve Clifford for five years after advancing within the Miami Heat organization. He spent a year as a G-League head coach with Heat. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 17, 2020

Les fans des Spurs n’ont certainement pas oublié Ime Udoka. Joueur au sein de la franchise du Texas, le natif de Portland s’est retrouvé adjoint de Gregg Popovich pendant sept ans. Depuis cette saison, Udoka a déménagé à Philadelphie pour devenir assistant d’un certain Brett Brown… lui aussi passé par l’école Spurs. Plusieurs assistants de Pop sont devenus de vrais coachs NBA, et ce n’est pas le fruit du hasard. Après, une première expérience en tant que head coach directement à New York, ça serait vraiment sauter dans le grand bain. Comme Udoka, Pat Delany est actuellement assistant mais du côté d’Orlando. Passé par plusieurs franchises comme le Heat et les Hornets avant le Magic, l’adjoint de Steve Clifford s’est illustré dans le coaching avec les Skyforce de Sioux Falls, l’équipe de G League affiliée au Miami Heat. Devenir coach des Knicks à côté, c’est rien du tout !

Dans la recherche de son nouvel entraîneur, Leon Rose semble viser des personnes qui s’y connaissent dans le développement de jeunes joueurs. Normal avec beaucoup de jeunots présents dans l’effectif et les nombreux picks de Draft que possède la franchise. Outre les noms cités précédemment, l’actuel coach intérim des Knicks Mike Miller et l’ancien entraîneur de NY Mike Woodson seraient aussi dans les petits papiers pour prendre le job, tout comme l’assistant de Chicago Chris Fleming, et éventuellement Becky Hammon (assistante aux Spurs) et Mike Brown (assistant aux Warriors et ancien coach des Cavs). Enfin, des noms plus ronflants comme Jason Kidd (assistant aux Lakers) et Mark Jackson sont également à surveiller, car certains les soutiendraient au sein de la franchise new-yorkaise.

Le feuilleton devrait continuer pendant encore plusieurs semaines. En même temps, on comprend Leon Rose. Il est le nouveau président des Knicks, faudrait quand même pas se planter sur un choix aussi important.

