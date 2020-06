Blessé, Kelly Oubre Jr. ne jouera pas la fin de saison : c’est officiel, les Suns se rendront à Orlando en roue libre

Un cataclysme, un déchirement, le chaos total. Voilà très certainement le champ lexical employé par la fanbase des Suns aujourd’hui. Kelly Oubre Jr. blessé, un titulaire indisponible et c’est tout Phoenix qui voit le titre s’envoler.

La terrible nouvelle nous provient de Shams Charania sur le compte Twitter de Stadium. Fin février, l’ailier se blesse au genou droit avec un verdict sans appel : déchirure du ménisque. Si la saison du bonhomme était condamnée en cas de Playoffs en avril, la suspension de la campagne 2019-20 pouvait laisser un petit espoir pour les Cactus. Et puis non, pas de prise de risque inutile pour le coach Monty Williams. Trop juste physiquement, Kelly Oubre Jr. n’ira pas jouer chez Mickey et Minnie à partir du 30 juillet (il devrait cependant faire le déplacement), et laissera ainsi Devin Booker planter 70 points par match pour compenser son absence. Une absence tout de même synonyme de coup dur pour la franchise de Phoenix. L’ancien ailier des Wizards a signé de belles moyennes de 18,7 points et 6,4 rebonds cette saison. Titulaire incontesté, le garçon a globalement augmenté ses pourcentages au tir (45,2%, 35,2% à 3-points) et a réalisé son meilleur exercice en carrière du côté de l’Arizona. À 24 ans, Kelly Oubre Jr. bénéficie encore d’une année de contrat chez les Suns avant de devenir agent libre en 2021.

Suns F Kelly Oubre Jr. (knee) is expected to miss resumption of season to continue rehabbing, reports our NBA Insider @ShamsCharania. pic.twitter.com/ujimKQZBoK — Stadium (@Stadium) June 17, 2020

Pas assez mauvais pour partir en vacances anticipées, mais pas assez bons pour avoir une réelle chance de disputer les Playoffs, les Soleils iront à Orlando avant tout pour consolider le groupe, et ce malgré l’absence de t$unami. Avec 26 victoires en 65 matchs, Phoenix possède déjà un meilleur bilan que les quatre saisons précédentes. Les Cactus peuvent enfin s’appuyer sur quelques certitudes, ce qui n’était plus arrivé depuis longtemps. On rappelle quand même que la dernière version des Suns à avoir décroché les Playoffs, c’était avec Steve Nash et Amar’e Stoudemire en… 2010. Devin Booker, qui avait 13 ans à l’époque, est désormais All-Star avec plus de 26 points de moyenne, Deandre Ayton commence à mettre en route son gros moteur, et Ricky Rubio fait du Ricky Rubio, sans oublier la contribution précieuse d’un Aron Baynes. Au milieu de ces gars-là, Kelly Oubre Jr. est également un élément important mais Phoenix devra donc faire sans lui car les lois du corps en ont décidé ainsi pour le numéro 3. Cela pourrait permettre à Dario Saric de faire partie du cinq de départ, et à des jeunots comme Mikal Bridges et Cameron Johnson d’avoir pas mal de temps de jeu. On cherche bien à gagner de l’expérience à Phoenix, non ?

Si les Suns avaient un micro-espoir d’arracher les Playoffs, celui-ci vient certainement de s’envoler après l’annonce de Shams Charania. Kelly Oubre Jr. aura tout le temps de se soigner et de revenir encore plus en forme la saison prochaine. On a tout de même une pensée pour Devin Booker. Allez, 2021 sera la bonne.

