Les Knicks s’intéressent de plus en plus à Kenny Atkinson : tant mieux, pas besoin de déménager pour l’ancien coach des Nets

Alors que les équipes invitées à Orlando préparent la reprise, pour les autres c’est déjà les vacances. Et du côté des Knicks, on prépare bien évidemment la Draft mais aussi la saison prochaine. Leon Rose, le président de la franchise, recherche activement un coach. Une habitude trop bien connue à New York. David Fizdale viré, Mike Miller avait repris le flambeau en décembre, mais on ne voit pas trop son intérim se transformer en véritable contrat, bien qu’il ne soit pas exclu de la discussion. Depuis un petit moment, Tom Thibodeau semble être en pole position pour obtenir le job. Sauf que d’après SNY, un autre coach habitué de New York bénéficierait d’un vrai soutien pour arriver chez les Knicks. Et c’est Kenny Atkinson. L’ancien coach des Nets connaît bien la franchise étant donné qu’il occupait le rôle d’assistant de Mike D’Antoni entre 2008 et 2012, quand ce dernier était coach des Knicks.

Et on comprend facilement l’intérêt autour d’Atkinson. Avec un effectif composé notamment de jeunes joueurs comme D’Angelo Russell, Caris LeVert et Jarrett Allen, Kenny avait réussi à faire grandir les Nets jusqu’à les emmener en Playoffs la saison dernière. De quoi faire grimper la hype et devenir une place forte de la Free Agency. Résultat, Kevin Durant et Kyrie Irving ont débarqué à New York… mais du côté de Brooklyn. Coucou les Knicks ! La stratégie tanking, ça marche moins bien pour attirer des superstars, même quand on s’appelle les Knicks. Du coup, va peut-être falloir se pencher sur l’aspect développement en interne avec des joueurs draftés, en essayant de progresser année après année et pourquoi pas attirer ensuite de bons agents libres dans la Big Apple. Kenny Atkinson serait le candidat idéal dans cette optique et son arrivée serait sûrement bénéfique pour des jeunots comme Mitchell Robinson, R.J. Barrett ou encore notre Frank Ntilikina national. Et faut pas oublier que les Knicks sont blindés en choix de draft pour les années à venir.

Mais attention, la piste Tom Thibodeau est encore chaude. Lui aussi connaît la maison puisqu’il a été assistant coach aux Knicks entre 1996 et 2004, notamment sous Jeff Van Gundy. Et Leon Rose, proche de Thibs, ne serait pas contre que tout ça se passe en famille. Outre Mike Miller, qui a plutôt fait un bon job avec un bilan de 17 victoires en 44 matchs, Mike Woodson serait aussi un candidat pour devenir coach en chef. Le retour du Messie au MSG ? Bah oui, il reste le dernier à avoir emmené New York en Playoffs… c’était en 2013 avec Melo, tonton Jason et Gérard. La belle époque quoi.

Malgré une fin de saison dont ils ne prendront pas part, les Knicks devraient continuer à faire parler d’eux entre la Draft et cette recherche de coach. On se demande bien qui deviendra le sixième entraîneur en six ans… on lui souhaite déjà bonne chance en tout cas.

Source texte : SNY