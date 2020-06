La NBA va faire des tests réguliers concernant le COVID-19 avant de partir chez Mickey : un jour sur deux à partir du 23 juin, here we go

Prévention maximale au sein de la NBA. Les staffs et joueurs de chaque équipe vont être testés un jour sur deux avant de rejoindre la bulle d’Orlando. Et ça va commencer dans une semaine.

La protection est la priorité absolue d’Adam Silver. Si la reprise de la saison se rapproche tout doucement, les moyens déployés pour assurer la sécurité de chacun devront être énormes. Après avoir décidé du retour des joueurs étrangers au 15 juin, la Grande Ligue coche les cases nécessaires pour une reprise saine. Membres de la famille en nombre limité, interdiction formelle de sortir de la bulle d’Orlando… il est nécessaire de prendre le maximum de précautions pour assurer le spectacle de la balle orange dans de bonnes conditions. Nouvelle mesure, on apprend aujourd’hui via ESPN que la NBA prévoit un gros plan de tests à destination des joueurs et du « personnel essentiel » du staff des 22 franchises qui se rendront chez Mickey. Concrètement, avant leur arrivée à Disney entre le 7 et le 9 juillet, les joueurs, entraîneurs, staffs médicaux devront être testés pour le COVID-19 un jour sur deux, et ce à partir du 23 juin. À cette date-là, un test de détection d’anticorps aura également lieu afin de voir si le virus a été contracté par le passé. Enfin, on apprend que des tests seront aussi réalisés lors des deux jours précédant le départ à Orlando. Pragmatique, la Grande Ligue ne veut prendre aucun risque avant la parenthèse enchantée à Disney World.

Si l’information, sortie par memo, est bien confirmée, on ne connaît pas en revanche les détails du test en lui-même. Zach Lowe d’ESPN est sur la piste d’une méthode nasale moins douloureuse que celle habituellement utilisée jusqu’ici. Une inconnue suivie d’une autre, concernant le scénario d’un cas positif au COVID-19. Comment gérer la situation si un joueur est positif deux jours avant de partir à Orlando ? On imagine que la solution devrait être celle d’un isolement de plusieurs jours dans la ville de la franchise avant de rejoindre Mickey et Minnie. C’est en tout cas ce qui est prévu si un cas positif est détecté au sein de la bulle : 10 jours en quarantaine avant d’être certain d’être négatif pour retourner sur les parquets. Consciente de la quantité de tests à commander, la NBA s’engage à en délivrer aux 21 villes des franchises participantes à la fin de saison, ainsi qu’aux ménages des joueurs et membres du staff le 23 juin (test COVID et test d’anticorps). Autre engagement, la Grande Ligue passera après les travailleurs hospitaliers et les personnes présentant des symptômes dans chacune de ces villes.

Le plan de reprise est pour l’instant bien ancré sur les rails. Les tests massifs devraient permettre de protéger l’ensemble du petit monde de la NBA et de faire décoller les franchises en toute sérénité vers Orlando. Allez, pas de mauvaise blague.

