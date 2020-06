Pour Pat Beverley, c’est LeBron James qui détient le pouvoir sur la reprise : « Si LeBron dit qu’il joue, nous allons tous jouer »

Si la reprise de la saison NBA est toujours prévue pour fin juillet, elle semble moins certaine aujourd’hui qu’il y a une semaine. Avec les inquiétudes liées au coronavirus et surtout le climat social qui règne actuellement aux États-Unis, un certain nombre de joueurs ne semblent pas chauds à l’idée de se déplacer à Orlando. Mais finalement, pour Pat Beverley, c’est LeBron James qui détient les clés.

On le sait, dans la NBA actuelle, les superstars ont le pouvoir. Aujourd’hui, dans l’ère du player empowerment, les grands noms de la Ligue ont tendance à rythmer cette dernière et selon Patrick Beverley, la suite de la saison 2019-20 dépend du King, qui souhaite lui reprendre la saison du côté d’Orlando pour essayer de chercher sa quatrième bague. Pour rappel, LeBron James n’a pas participé au call de vendredi guidé par Kyrie Irving, call qui a jeté un froid sur le plan de reprise de la NBA. Alors qu’un certain nombre de joueurs craignent que cette reprise relègue au second plan les protestations contre les injustices sociales, les violences policières et le racisme, la star des Lakers semble estimer qu’un retour de la balle orange chez Mickey n’est pas incompatible avec ce combat, qui domine les discussions depuis la mort de George Floyd il y a maintenant trois semaines. Vous l’avez compris, les avis divergent sur la question mais pour Pat Bev, l’influence de BronBron est l’élément décisif du dossier. Voici ce que le pitbull des Clippers a déclaré sur son compte Twitter dimanche.

« Basketteurs, vous pouvez dire ce que vous voulez. Si LeBron James dit qu’il joue, nous allons tous jouer. Cela n’a rien de personnel, c’est juste le business. »

Il y a deux manières de prendre ce message. La première, c’est de le prendre comme un message de soutien envers LeBron. C’est lui le boss, alors s’il estime que dans le contexte actuel, la meilleure chose à faire est de jouer, on le suit. Mais on penche quand même plus pour la deuxième option, surtout vu la fin du tweet. La NBA, c’est un business où les stars ont le pouvoir et pour Beverley, elle suivra les motivations du numéro 23 de Los Angeles – figure de la Ligue depuis tant d’années – sans forcément prendre en compte l’avis du reste des joueurs. Pat Bev assure que cela n’a rien de personnel envers LeBron, avec qui il aime bien se fritter sur les parquets, mais on voit à peu près où il veut en venir. Maintenant, on vous rappelle que chaque joueur pourra prendre sa propre décision pour jouer ou non à Orlando car la NBA ne prévoit pas de sanctionner les absents. Il n’y aura donc rien d’obligatoire, même si les joueurs non-présents chez Mickey ne seront pas payés. Sachant cela, le tweet de Patoche ne semble pas être le plus pertinent, même s’il parle probablement d’un scénario où l’ensemble de la reprise pourrait être remis en question suite à ce call de vendredi dernier.

Quelque chose nous dit que nous ne sommes pas au bout de nos péripéties. La reprise de la NBA est évidemment toujours inscrite au calendrier mais vu tout ce qu’il se passe actuellement, elle semble progressivement se fragiliser.

Source texte : Twitter Pat Beverley