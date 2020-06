Nike Air Zoom UNVRS Flyease NRG Hype : les sneakers inspirées par Elena Delle Donne

Petites nouveautés de la marque à la virgule depuis l’année dernière, les Nike Air Zoom UNVRS Flyease reviennent dans une coloris NRG Hype qui devrait faire des adeptes. Un modèle au nom barbare mais riche en style disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Sorties en 2019 et inspirées par Elena Delle Donne, championne WNBA en titre avec les Mystics, les Nike Air Zoom UNVRS Flyease sont unisexes et se démarquent surtout par ce grand strap qui part de derrière et talon et vient renforcer le maintient du pied. Comme ça, on évite les entorses en gardant la classe mais aussi la vitesse grâce à des matériaux très léger et cette empeigne en Flyease comme son nom l’indique ainsi que du néoprène au niveau du talon. Le coloris du jour est à dominance de noir avec des touches de Karantz Blue et un motif multicolore sur le strap qui permet d’afficher un gros « NIKE » au cas où on aurait manqué la virgule grise.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Kyrie 6 Shutter Shades, avec leur strap pour bien envelopper le pied.

On les imagine déjà à ses pieds : Elena Delle Donne au début de la saison WNBA.

L'occasion parfaite pour les porter : pour les joueurs et les joueuses à la limite du dunk, peut-être que ces quelques grammes en moins vous aideront à smasher ça dans le cercle.

On aime : un modèle inspiré par l'une des meilleures joueuses de notre génération.

On aime moins : un empeigne un peu vide à notre goût.

Les Nike Air Zoom UNVRS Flyease NRG Hype sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers. Il faudra débourser 159,90 euros pour ce petit bijou de technologie.

Source : Nike